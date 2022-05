Chytrý GPS lokátor jen za 1 Kč [komerční článek]

Chytré lokátory se zpravidla spoléhají na Bluetooth připojení, případně umí využít jiná mobilní zařízení, pokud jsou zpravidla od stejného výrobce. Vodafone ale nabízí GPS lokátor, který umí pracovat na mobilní síti. Dokáže o sobě dát vědět v podstatě kdykoliv a kdekoliv.

Původní cena byla takřka 1200 Kč, ale Vodafone zlevnil svůj lokátor na 1 Kč, což je pořizovací cena. Pak je nutné platit 69 Kč měsíčně. Tato cena zahrnuje neomezené využití lokátoru na území ČR i všech ostatních zemí EU. Curb lze aktivovat pouze se SIM kartou od Vodafone v aplikaci Vodafone Smart.

Co je Curb?

Curb je chytrý lokátor nejen věcí, ale i vašich zvířecích mazlíčků. Podporuje 4 různé typy síťových technologií pro co nejspolehlivější dohledání objektů. Jeho součástí je již zabudovaná chytrá SIM karta, takže zařízení stačí přes aplikaci Vodafone Smart App aktivovat a dál už se nemusíte o nic starat.

Co můžete lokalizovat pomocí Curb?



Doslova každou věc, která se ráda ztrácí. Kolikrát už jste bezradně hledali před odchodem z domova svoje klíče? Díky Curb je vždy najdete za pár vteřin. Curb totiž dodáváme s praktickým kroužkem, který snadno připevníte na klíče, peněženku nebo batoh. Jeden Curb může v aplikaci Vodafone Smart App sledovat až 9 uživatelů, kteří potřebují lokalizovat ten samý objekt, třeba rodinné auto nebo domácího mazlíčka. Mimochodem, na psí obojek se Curb připíná pomocí praktického Pet clip.

Inteligentní určení polohy



Curb využívá 4 různé technologie pro určení polohy: GPS, Wi-Fi, mobilní síť a Bluetooth. Curb díky tomu spolehlivě funguje doma i venku. V aplikaci si můžete navíc nastavit lokalizování v reálném čase. Poloha zařízení se bude aktualizovat každých 3–5 sekund.

Výhody chytré SIM karty



Trackery pouze s Bluetooth jsou skvělé pro nalezení věcí, které máte po ruce – například klíče. Bluetooth trackery mají omezený dosah a většinou je nelze použít příliš daleko od vašeho telefonu. Curb používá chytrou SIM kartu pro připojení k naší síti, takže i když jste daleko od toho, co potřebujete najít, Curb vám stále dokáže spolehlivě určit polohu sledovaného předmětu.

Možnosti Bluetooth a zvukového signálu



Bluetooth technologie v lokátoru vám usnadní nalezení věcí, které jsou běžně po ruce, ale obtížně se hledají. Typicky třeba klíče nebo peněženka. Pokud je váš telefon vzdálen od zařízení Curb v dosahu Bluetooth (tedy přibližně 15 m), ukáže vám v aplikaci svou přibližnou polohu s přesností na 5 metrů. Vy si můžete aplikaci ještě požádat, aby Curb zapípal a rychleji se tak našel. Úspěšné pípnutí ovšem závisí nejen na Bluetooth, ale i na telefonním signálu.

Osobní zóny



Využijte Curb na maximum a nastavte si své osobní zóny. Jde o virtuální ohraničení prostoru, kde se Curb může pohybovat. Jejich nastavení je snadné, stačí přejít do Vodafone Smart App a zadat adresu zvolené oblasti, tzv. zóny. Pokud Curb vstoupí do zóny nebo naopak zónu opustí, aplikace vás na to upozorní.

Parametry zařízení:

Váha: 30 gramů, rozměry: 42,1 x 42,1 x 16,4 mm

Provozní doba baterie: až 7 dní

Baterie: Li-Polymer Baterie P0964

Voděodolné a prachotěsné (IP67) : voděodolnost do hloubky 1 m max. po dobu 30 minut

Chytrá SIM karta zabudovaná v zařízení

Určování polohy: GPS, Wi-Fi, Mobilní síť a Bluetooth

Obsah balení:

1x chytrý GPS lokátor

1x MicroUSB nabíjecí kabel

1x klíčenka

Lokátor Curb lze koupit na tomto odkazu.



