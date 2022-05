Apple Watch Series 8 zřejmě nabídnou nový senzor [aktualizováno]

Po nějaké době zde máme další informace, za kterými stojí analytik Ming-Chi Kuo. Dle něco zatím není úplně rozhodnuto, jestli se dočkáme nového senzoru pro měření teploty těla. Údajně již současná verze hodinek měla mít k dispozici nový senzor, ale samotný algoritmus nesplnil očekávání, a proto nedošlo k začlenění. Nyní se testuje a vyvíjí nová verze. Pokud splní nároky společnosti Apple, tak Apple Watch Series 8 budou umět měřit teplotu těla.

Dle dostupných informací je zde problém v přesnosti a také v návaznosti na odchylky způsobené okolím. Je docela možné, že hodinky budou mít senzor, ale funkcionalita přijde později až s nějakou aktualizací. Apple Watch Series 8 budou uvedeny až v druhé polovině roku, takže je ještě nějaký čas na vývoj nové funkcionality.

Když by se Apple držel svého obvyklého cyklu, měli bychom se v září letošního roku dočkat nové generace Apple Watch Series 8. Systém watchOS 9 by se pravděpodobně představil v červnu na akci WWDC22. Obě akce se odehrají sice až za několik měsíců, spekulace o hodinkách přibývají.

Teď analytik Mark Gurman z Bloombergu přichází s tím, že by Apple měl představit hned trojici modelů. Spolu s klasickou verzí Series 8 a Watch SE může dorazit rovněž odolnější varianta. Cílovou skupinou by pak měli být sportovci, kteří se pohybují v extrémních podmínkách.

Samotný systém watchOS 9, který bude hodinky pohánět, nabídne prý vylepšený režim pro aktivaci Rezerva – konkrétně by uživatel mohl spustit některé aplikace a funkce, což v současnosti není s režimem možné. Zajímavé budou ale hodinky z pohledu zdraví.

Z předchozích let víme, že právě zdraví je pro Apple velkým tématem. Očividně osmá generace hodinek otevře další téma zdraví, tentokrát se máme dočkat senzoru pro měření tělesné teploty. Zprvu bude funkce sloužit pro plánování plodnosti, později pak může být použita pro sledování tělesné teploty jako takové. Kromě toho Apple má chystat i monitorování fibrilace síní (zkratka AFib). Naopak monitor krevního tlaku letos nedorazí, alespoň o tom takto hovořil Mark Gurman ve své zprávě.

Zdroje: engadget.com, 9to5mac.com

