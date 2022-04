Youtube zavádí u svých aplikací placení skrze Google Play

Zdroj: Youtube

Google i Apple si drží svým způsobem monopol, co se týče placení v aplikacích, které nabízí skrze své obchody. To se pomalinku začíná měnit zejména díky soudním sporům. Došlo také na změnu podmínek a zatím nejvstřícnější krok udělal Google, který oznámil možnost využití alternativní platební metody, ale zatím jde o pilotní projekt. Nyní ale nastávají změny u služby Youtube.

Youtube a Google Play

Youtube již nějakou dobu nabízí placenou verzi, která je bez reklam. S tím souvisí i Youtube Music, kde se také platí za používání. Youtube ale používal celou dobu svou vlastní platební metodu a tak nějak obcházel to, co Google přímo definoval vývojářům. Ti musí používat zatím Google Play platební systém. Google prodloužil podmínky nasazení až do tohoto roku a Youtube zřejmě vyčkával.

Nově se ale objevuje, že aplikace od Youtube přechází právě na platební systém Google Play. Nově tedy se bude placení řešit přes tuto službu. Jednou z výhod bude i to, že placení za Youtube služby se objeví právě v aplikaci Google Play Obchod v sekci předplatné.

Zatím ale není jasné, jak se tato změna projeví u uživatelů, kteří jednoduše použili dřívější platební metody. Dá se předpokládat, že postupem času dojde k přechodu a k postupné migraci. Pro nové uživatele to znamená, že se již nevyhnou zadání platební karty do Google Play.

