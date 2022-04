Zdroj: Oppo

Za necelý týden v oficiální podobě poznáme dvojici mobilních novinek F21 Pro a F21 Pro 5G od společnosti Oppo, přičemž by podle posledních zpráv nemělo jít o jediné nové zástupce. Čínský producent v úterý 12. dubna hodlá představit bezdrátová sluchátka Enco Air 2 v provedení Pro, která budou vycházet teprve z měsíc starého přírůstku.

Pár znatelných úprav

Dnešní únik sice neobsahuje kompletní výpis výbavy, ale můžeme říct, že vše podstatné nám přibližuje včetně možné podoby. Sluchátka nově získají tzv. in-ear zpracování a uvnitř každého se ukryje větší 43mAh článek baterie nebo menší 12,4mm dynamický audio měnič. Dodané nabíjecí pouzdro nebude už mít průsvitné horní víko, ale uvnitř si zachová baterii o velikosti 440 mAh.

Samozřejmě dojde k navýšení samotné výdrže, což má znamenat až 7 hodin přehrávání a celkem 28 hodin v kombinaci s dodávaným pouzdrem. Do konečného čísla také promluví nasazená technologie aktivního potlačení hluku (ANC). Následně o větší rychlost dobití krabičky by se mělo postarat USB typu C. Mezi další prvky ještě patří oblíbený transparentní režim, odolnost IP54 či vylepšený zvukový výstup díky Enco Live Bass.

Do prodeje vyrazí dvě barevná provedení (bílé, šedé) za cenu v přepočtu okolo 1 110 Kč.

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » Oppo přinese sluchátka Enco Air 2 ve verzi Pro

reklama reklama