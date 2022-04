Obchod Play nabídne aplikace umožňující instalaci jiných aplikací

Zdroj: Dotekomanie.cz

Obchod Play je hlavním centrem pro aplikace a hry, ale nejedná se o jedinou možnost. Na trhu existují alternativní obchody s obsahem, jen je není možno instalovat právě z Obchodu Play. Google totiž dlouhodobě zakazuje, aby aplikace měly schopnost instalace jiných. Brzy dojde ke změně, která trochu povolí pravidla.

Aplikace instalující jinou aplikaci

Google od 11. srpna mění pravidla pro vývojáře, díky kterým mohou aplikace instalovat jiné, ale není to tak jednoduché. Google stále nedovoluje, aby v Obchodě Play bylo jiné centrum pro software. Google konkrétně definuje, že některé typy aplikací budou moci mít schopnost instalace jiného softwaru, ale je zde podmínka, že zde musí být prokazatelná nutnost pro samotné fungování.

Společnost na svých stránkách uvádí, že například aplikace pro procházení webu a vyhledávání mohou nabídnout funkci instalování jiných aplikací. To samé platí tako pro komunikační služby podporující přílohy, aplikace pro sdílení, přenos a správu aplikací, případně pro správu korporátních zařízení.

Aplikace s touto schopností musí mít jednoznačně uvedeno, že mají tuto funkci k dispozici. Součástí musí být komplexní popis, proč ji vlastně mají. Je tak trochu matoucí, proč Google něco takového zavádí, ale dle webu AndroidPolice se nabízí vysvětlení v podobě zneužívání podobných praktik reklamními sítěmi, které se pokoušejí instalovat APK do zařízení bez toho, aniž by byl uživatel přesměrován do Obchodu Play.

Starší Android aplikace nebudou dostupné v Obchodě Play

Teoreticky se můžeme dočkat situace, že některé aplikace, které vyžadují instalování doplňku pro lepší fungování již nebudou odkazovat do Obchodu Play. Jednoduše přímo nabídnou instalaci rozšíření skrze své rozhraní. Google si zřejmě počká, jak se zachovají vývojáři a následně bude řešit komplikace.

