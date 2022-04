Chrome 101 je dostupný v beta programu

Zdroj: Dotekomanie.cz

V poslední době se objevilo několik aktualizací webového prohlížeče Chrome, přičemž jedna z nich obsahovala opravu zranitelnosti, která byla zřejmě využívána nebo hrozilo vysoké riziko zneužití. Další verze pak obsahovala novou funkci nabízející seznam četby, ale zatím nejde o součást, která by se synchronizovala s mobilním telefonem, respektive s Chromem v mobilu. Google ale nepolevuje a vysílá do zařízení Chrome 101 v rámci beta programu.

Chrome 101

V tuto chvíli byste již měli mít k dispozici Chrome 100, který pokořil milník a hlavně přinesl nové logo aplikace, tedy pokud si vůbec této změny všimnete. Současně jsme se dočkali Chromu 101 v rámci beta programu. Není obsaženo mnoho novinek pro koncové uživatele, tedy zatím se neví o ničem novém, ale vývojáři webových aplikací mohou začít používat některá rozšíření. Zpravidla se týkají vlastností otevřeného okna.

Jedna novinka by se ale našla, ale nachází se v experimentálních funkcích. V rámci speciální stránka chrome://flags/ stačí vyhledat sekvenci password-notes (chrome://flags/#password-notes). Po aktivaci si budete moci přidávat poznámky k jednotlivým heslům, které máte uloženy pod svým účtem.

Do poznámek si můžete uložit jakýkoliv text, ale rovnou se nabízí nějaké dodatečné ověření, nebo případně odpovědi na dodatečné otázky, pakliže by bylo potřeba. Zatím je to jediná viditelná novinka, ale budeme si muset počkat, co se všechno dostane do stabilní verze Chromu 101.

