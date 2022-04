Zdroj: MacRumors

Apple by mohl během dvou let přijít se selfie kamerou pod displejem

Jak jste se již jistě dočetli, snímače otisku prstů, který by mohl nahradit Face ID i iPhonů, pravděpodobně nedorazí. Apple jde dál cestou vylepšování zabezpečení telefonů skrze skenování obličeje.

I přes to, že svého času byla implementace snímače senzoru otisku prstu pod displejem u iPhonů poměrně reálná, vývoj naznačuje to, že zabezpečení zařízení přes otisk prstu se pravděpodobně nedočkáme. Jak se zdá, Face ID je tedy i nadále budoucnost a Apple se snaží tuto technologii stále vyvíjet a vylepšovat. Podle informací, které na Twitteru uveřejnil analytik Ming-Chi Kuo, Apple pracuje na vývoji selfie kamery umístěné pod displejem. Podle zvěstí by Apple mohl první iPhony s UD selfie kamerou představit v roce 2024.

Současná situace kolem selfie kamer pod displejem není příliš příznivá. Kamery se potýkají se zhoršenou kvalitou kvality snímání. Je to dané tím, že před snímačem se nachází další vrstva v podobě displeje, která výrazně snižuje kvalitu. Nicméně Apple jistě ví co dělá a vývoj, na kterém pracuje, jistě ukáže výsledky, které současná technická omezení budou bořit. Necháme se překvapit.

Zdroje: gsmarena.com, twitter.com



