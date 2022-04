Zdroj: Dotekomanie.cz

WhatsApp nedávnou představil novinku v podobě možnosti připojit se k chatu, i když není náš telefon aktuálně připojený k internetu, nebo je vypnutý. Podle nejnovějších informací by se počet současně připojených zařízení mohl navýšit. Umožnit by to mohl placený plán pro podnikové prostředí.

WhatsApp by mohl v budoucnu přinést placenou variantu aplikace

Web WABetaInfo zveřejnil informace, které poukazují na možnost rozšířit počet připojených zařízení k WhastApp účtu až na deset zařízení současně. Jednalo by se tak o více než dvojnásobný počet oproti současném počtu maximálně 4 zařízení. Tato novinka by měl být pravděpodobně zahrnuta primárně pro obchodní účty. Díky tomu by tak firmy mohly získat pro komunikaci se zákazníky možnost používat více zařízení pro jeden účet vázaný na telefonní číslo.

V tuto chvíli není úplně jasné, zdali se bude jednat o počet maximálně 10 zařízení, nebo bude tento počet ještě vyšší. Verze aplikace pro Android, ani pro iOS, prozatím nepřináší žádný náznak toho, jak by mohla tato novinka vypadat, nebo co by mohla přinést. S tímto se samozřejmě nabízí i otázka, zdali by měla aplikace WhatsApp pro firmy v budoucnu placené, protože jsou obě verze aplikace nabízeny zdarma. Není ale vyloučeno, že WhatsApp v budoucnu zavede placený plán aplikace, který přinese exkluzivnější funkce.

Zdroje: androidpolice.com, wabetainfo.com



Domů » Články » WhatsApp pravděpodobně spustí předplatné pro podporu více připojených zařízení

reklama reklama