Huawei přinesl novinku Nova Y70 Plus

Nečekaného odhalení se dočkala mobilní novinka z dílny Huawei, která má namířeno do segmentu střední třídy pod názvem Nova Y70 Plus. Až do 1. května byl zároveň spuštěn předprodej za výhodnější cenu, kdy čínský výrobce následně přejde k volnému prodeji. Z relativně průměrného seznamu specifikací bude především vynikat baterie nebo sestava fotoaparátů.

Zaujme výdrží

Výbava si vysloužila 6,75palcový LCD displej s kapkovitým výřezem určeným pro 8megapixelovou selfie kamerku. Do vnitřní části zamířil prozatím neupřesněný procesor, k němuž se přidala 4GB operační paměť RAM a 128GB interní úložiště, které údajně podporuje paměťové microSD karty. Kvalitní audio výstup zajistí dvojice vlastních technologií Histen 9.1 a SuperSound.

Ovšem největším lákadlem bude článek baterie s kapacitou 6 000 mAh a doprovázený technologií rychlého 22,5W nabíjení. Firma slibuje až 3denní výdrž při plném dobití. Zadní část obsazuje trojice fotoaparátů (48 + 5 + 2 MPx) a dvě přisvětlovací LED diody. Čtečka otisků prstů tentokrát zabírá boční část telefonu. Softwarově běží pod rozhraním EMUI 12, což vystavuje stopku všem službám od Googlu.

Závěrem jsou připraveny tři barevné verze (bílá, černá, modrá) za odvážnou cenu v přepočtu 8 031 Kč.

