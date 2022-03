Spotify pro Android testuje plovoucí tlačítko pro lepší správu playlistů

Zdroj: Dotekomanie.cz

Spotify je pravděpodobně nejpopulárnější hudební streamovací službou a drží si tak prvenství před službami Apple Music nebo Google Play Music. Pravidelně se můžeme setkávat s novinkami v mobilní aplikaci a jednou z těch nejčerstvějších je plovoucí tlačítko pro lepší správu playlistů a další funkci pro pohodlnější přidávání skladeb do hudební fronty.

Novinky v aplikaci Spotify pro Android

Jeden čtenář webu Android Police informoval, že Spotify testuje plovoucí tlačítko s ikonou +, které je umístěno v pravém spodním rohu aplikace. Toto tlačítko by mělo pravděpodobně sloužit pro pohodlnější vytvoření playlistu. Další funkcí by pak měla být možnost prolnutí skladby do seznamu společného s přáteli.

Vedle této funkce se pak objevuje ještě jedna další, která přináší možnost přidání skladby do fronty přejetím prstu směrem doprava. Tato funkce je již nějaký čas dostupná pro uživatele iOS. Nově by tedy mohla dorazit i pro platformu Android.

Obě tyto novinky jsou zřejmě součástí A/B testů, jelikož nejsou přístupné prozatím v beta verzi aplikace. Sama společnost Spotify prozatím o těchto novinkách mlčí, nicméně vzhledem k tomu, že se tyto funkce již objevily, lze očekávat, že se postupně dostanou i mezi širokou uživatelskou základnu.

