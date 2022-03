Samsung schválně omezuje výkon mobilů a tabletů, náprava se blíží

Zdroj: Dotekomanie.cz

Pokud si vezmete například dva smartphony s identickým základním hardwarem (SoC, RAM, úložiště), tak byste si mohli myslet, že i uživatelská zkušenost se systémem bude identická. Právě zde ale hraje roli optimalizace a vyladění Androidu. Každá společnost se snaží upravit systém tak, aby uživatel měl co nejlepší zkušenost. Do hry ale vstupují i speciální herní režimy, které mají nabídnout vyšší nebo lepší výkon zařízení při hraní. Samsung má také takový mód, ale jak se ukazuje, pracuje i tehdy, když nehrajete hry.

Drastická optimalizace?

Samsung má ve svých zařízení Game Optimization Service (GOS), od čehož byste asi očekávali, že dojde k upravení systému a prostředků při hraní her. To se do jisté míry děje, ale trochu jinak, než bychom čekali. Místo toho, aby GOS zabezpečil co nejlepší používání hardwaru, tak spíše uvolní veškerá omezení. Tato součást systému omezuje výkon v době, kdy nehrajete hry.

Web Android Police udělal několik testů s benchmarkem Geekbench. Byly provedeny testy výkonu s běžnou verzí a pak s modifikovanou verzí, aby systém nemohl identifikovat, že se jedná o Geekbench. Výsledky jsou poměrně jasné. Běžná verze nabízí lepší výsledky. GOS tedy identifikuje aplikaci a na základě toho dojde k úpravě systému.

Na tuto skutečnost již zareagoval Geekbench a odstranil ze svých výsledků zařízení od Samsungu. Konkrétně jde o všechny modely sérií Galaxy S22, S21, S20 a S10 a také Tablety Galaxy Tab S8. Co se týče omezování výkonu, tak se má dotýkat přibližně deseti tisíc aplikací. Samsung již stihl zareagovat na tato zjištění.

V dohledné době bude vydána aktualizace pro zařízení Samsung Galaxy, která upraví fungování GOS. Respektive by mělo dojít na odebrání nebo úpravu limitování výkonu dotčených zařízení. Samsung se nedopustil podvádění ve benchmarcích, jen zašel s optimalizací až trochu daleko. Sice vám může benchmark ukázat nějaké hodnocení, ale to nemusí odpovídat tomu, co mají běžné aplikace dovoleno používat. Zjevně chtěl Samsung ušetřit energii u čehokoliv jiného než her.

