Realme Pad Mini se představí příští týden [aktualizováno]

Aktualizováno 29. 3.

Realme se už netají nadcházející novinkou Realme Pad Mini a dokonce ukazuje zadní stranu tabletu na novém obrázku. Mezitím se ale potvrzují dřívější spekulace kolem specifikací. Jednoduše řečeno, tablet nebude patřit mezi nejrychlejší. Kromě verze s 3 GB RAM zde bude ještě vyšší se 4 GB a dvojnásobným úložištěm, tedy s 64 GB prostoru pro data. Realme navíc uvádí, že tato mini verze bude mít nakonec 8,7palcový displej.

Aktualizováno 22. 2.

Minulý týden jsme vám přinesli první informace o chystané novince Realme Pad Mini. Konečně se dozvídáme, že se bude jednat o 8palcový tablet, ale zatím neznáme rozlišení displeje. Bude se jednat o tenčí zařízení, jelikož tloušťka bude 7,6mm. Bude disponovat baterií o kapacitě 6400 mAh s podporou 18W nabíjení. Na zadní straně je výrazný modul foťáku, ale nabízet se bude skutečně jen 8MPx snímač. Přední strana ale asi nebude mít 5MPx senzor. Zřejmě i zde Realme použije 8MPx variantu.

Původní článek 14. 2.

První pokus v podobě tabletu od společnosti Realme nebyl zrovna trefou do černého. Nicméně čínský producent to nevzdává a má rozpracovaného dalšího zástupce, který bychom měli oficiálně poznat pod název Pad Mini. Zařízení začíná sbírat potřebné certifikace pro zahájení prodeje. Záznamy zanesené do databází odhalují vybrané prvky ze seznamu specifikací.

Opět v průměru

Přírůstek se ukrývá pod kódovým označením RMP2105, které patří LTE variantě. S o něco nižší cenovkou bude určitě připravena také WiFi verze. Obě provedení by mohl pohánět osmijádrový procesor od Unisoc a operační paměť RAM o velikosti 3 GB. U čipové sady údajně půjde o nejznámější model Tiger T616 s grafickým čipem Mali-G57. Velikost interního úložiště prozatím neznáme, ale kapacita 32 GB může být více než reálná.

Zadní část obsadí osamocený 8megapixelový objektiv fotoaparátu, zatímco uživatelé na video hovory využijí 5megapixelový snímač v přední části. Posledním dílkem do skládačky pro dnešek je předinstalovaný operační systém Android 11. První zástupce Realme Pad dorazil v září loňského roku, takže jeho zmenšenina by měla skládat reparát někdy v horizontu jednoho až dvou měsíců. Následující týdny nepochybně přinesou další upřesňující informace.

