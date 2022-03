Nákup použitého iPhonu – na co si dát pozor? [sponzorovaný článek]

Podívejte se na podrobný návod, co přesně zkontrolovat na použitém iPhonu, a připravte se na nákup telefonu z druhé ruky. Nákup použitého iPhonu – na co si dát pozor? Podívejte se na náš návod, ve kterém krok za krokem vysvětlíme, co přesně na použitém iPhonu zkontrolovat, abyste nekoupili nefunkční zařízení.

Při nákupu iPhonu z druhé ruky

Chcete-li se vyhnout chybám když kupujete použité iPhony, prohlédněte si níže uvedený seznam několika věcí, které je třeba zkontrolovat, abyste se ujistili, že je zařízení v plném funkčním stavu. Při nákupu použitého iPhonu:

si vyberte místo setkání tam, kde je wifi nebo si vezměte telefon s hotspotem

prohlédněte si telefon pozorně ze všech stran, věnujte pozornost stavu rámu

ověřte číslo IMEI telefonu

zkontrolujte, zda je zařízení odhlášeno z účtu iCloud a zda nemá zamykací kód

zkontrolujte, zda baterie iPhone nevyžaduje výměnu (hlášení SERVIS)

kritické chyby – podívejte se do sekce Soukromí -> Analýzy a vylepšení-> Analytická data, kde uvidíte shromážděné informace o provozu zařízení. Zkontrolujte, zda nějaká analýza začíná slovem „panic-full“

obrazovka – zkontrolujte, zda dotyk funguje správně a bez prodlení, vyhledejte změnu barvy na obrazovce, včetně světlého pozadí

přední a zadní fotoaparát – pořiďte fotografii, nahrajte video, zkontrolujte všechny režimy fotoaparátu, přibližte

mikrofon – zavolejte nebo nahrajte zvuk na hlasový záznamník

senzor přiblížení – zavolejte a zkontrolujte, zda obrazovka zhasne a probudí se

reproduktory – přehrajte si video z YouTube

Touch ID / Face ID – přidejte otisk obličeje nebo skenování a zkontrolujte, zda tyto funkce fungují

tlačítka – kontrola hlasitější / tišší, zámky obrazovky, ztlumení zvuků

nabíjecí zásuvka – kabel by měl přesně vstupovat, ne se v zásuvce pohybovat

dokumentace – ověřte, že telefon má nákupní doklad s číslem IMEI, který potvrdí, že prodejce je vlastníkem telefonu

Pamatujte, že při nákupu použitého telefonu u ověřeného prodejce máte jistotu, že pořídíte spolehlivé vybavení bez jakéhokoli rizika. Telefony jsou před uvedením do prodeje pečlivě kontrolovány, prodejce vám na zařízení navíc poskytne záruku, obvykle 6 – 12 měsíců.



