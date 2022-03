Apple pracuje na předplatném nejen pro iPhony

Zdroj: Dotekomanie.cz

Dnešní top modely nejsou nejlevnější a někteří zájemci hledají kdejakou slevu, aby nemuseli platit vysoké částky za nejlepší zařízení. Samozřejmě se nabízí možnost nákupu na splátky, ale zde jednou doplatíte předem stanovenou sumu i s úroky a zařízení je vaše. Firmy tak hledají možnosti, jak přimět zákazníky platit dlouhodobě a trochu si je uzamknout ve vlastním ekosystému. Už nyní na trhu najdete programy, v rámci kterých platíte měsíční poplatek, a po nějaké době vždy dostanete nejnovější zařízení. Apple zřejmě pracuje na něčem takovém.

Nejde o splátky

Redakce Bloomberg přichází s informací, že Apple pracuje na předplatném pro hardwarové produkty. Za měsíční platbu by měl zákazník nejnovější zařízení a jakmile by došlo k vydání nové generace, vrátil by původní model a dostal by nejnovější. Pokud jste znalejší služeb společnosti Apple, tak byste mohli namítnout, že již existuje iPhone Upgrade Program, ale zde jde o splátky, byť je zde možnost získat každý rok nové zařízení.

Nový program by obsahoval jen měsíční platbu a asi nebude zahrnovat jen iPhony. Při představě, že byste mohli mít za měsíční poplatek například Mac Studio ve vyšší výbavě, je již lákavá možnost, když takový počítač přijde i na několik set tisíc korun. Zatím ale nejsou známé detaily kolem chystaného programu.

Google představil Pixel Pass, předplatné pro mobily

Dá se předpokládat, že novinka bude prvně dostupná jen v USA. Je otázkou, jestli bude nutné zaplati nějaký deposit nebo bude zákazník vázán smlouvou s úvazkem. Asi bude záležet, co všechno byste si chtěli předplácet a jestli bude součástí i i nějaký balík služeb.

Nový program ale bude muset být zajímavější než iPhone Upgrade Program, případně bude muset nabídnout více služeb nebo bonusů. K představení by mělo dojít na konci tohoto roku, případně až na začátku 2023.

Zdroje: gsmarena.com, engadget.com



