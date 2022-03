Zdroj: Google

Google udělal již mnoho změn v rámci svého systému Android. Dá se říci, že je naporcovaný na jednotlivé součásti, díky čemuž jde aktualizovat některé části i z Obchodu Play, případně se nabízí bezpečnostní aktualizace, které nepodléhají úpravám ze stran výrobců. Nabízí se ale i Beta program, v rámci kterého lze otestovat chystanou verzi systému. Nyní se ale konečně dočkáme funkce, na kterou čekali mnozí beta testeři.

Android Beta a opuštění

Android Beta program je primárně určen pro majitele vybraných Google Pixel smartphonů, ale i další výrobci nabízí své programy pro testování. Co se týče přímo Google programu, tak jste se sice mohli zapojit, ale pokud jste chtěli opustit beta program, znamenalo to, že přijdete o všechna data. Jednoduše řečeno, mobil prošel restartováním do továrního nastavení a dostal stabilní verzi Androidu.

Novinky v Androidu 13 – práce se schránkou, profily, spořič a další

Na konci minulého roku se v tichosti objevila možnost, respektive časové okno, v rámci kterého mohli uživatelé opustit beta program bez ztráty dat. Google to udělal poměrně chytře. Místo vydání další beta verze poslal do zařízení stabilní systém Android. Než došlo k vydání další bety, mohli se uživatelé odhlásit, přičemž nedošlo ke smazání dat.

Google vydal Android 12 QPR3 Beta 1 pro modely Pixel 6 a Pixel 6 Pro v tomto týdnu a jedna z novinek je ta, že možnost opuštění beta programu se stává nedílnou součástí. To znamená, že kdokoliv bude moci opustit testování bez ztráty dat. I zde ale bude platit, že opuštění bude možné jen do doby, než vyjde další beta Androidu.

Jedná se sice o drobnost, ale díky ní bude o něco snadnější opuštění testování. Rozhodně restartování do továrního nastavení není vždy vhodné, případně se uživatelům nechce pokaždé nastavovat mobil znovu.

Zdroje: xda-developers.com, 9to5google.com, phandroid.com



Domů » Články » Android Beta program konečně dostává kýženou funkci

reklama reklama