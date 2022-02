Vivo V23e 5G je novinka s mnoha megapixely

Zdroj: Vivo

Vivo se snaží nabídnout co nejvíce modelů ve střední třídě, aby si každý mohl vybrat. Objevuje se zde ale takový menší problém ve značení. Například dnešní novinku Vivo V23e 5G si mohou někteří zájemci zaměnit za nedávno představený model Vivo V23e, který má jiné specifikace, a to se nebavíme jen o podpoře sítí páté generace.

Slušná střední třída?

Vivo V23e 5G se liší hlavně procesorem. Firma použila Dimensity 810 od Mediateku, který má přímou podporu pro 5G. Vivo udělalo ale ještě několik změn. Nejvíce se jich odehrálo u foťáků, tedy těch hlavních. Přední strana dostala 44MPx snímač, na který hlavně láká ve svých materiálech. Například se nabízí ostření na oko, které je známo zejména u produktů od společnosti Sony.

Na zadní straně došlo k výměně u hlavního foťáku. Místo 64MPx senzoru je zde 50MPx, ale ostatní jsou totožné s těmi, které najdeme u Vivo V23e. Displej je stále typu AMOLED s Full HD+ rozlišením a také integrovanou čtečkou otisků prstů. I kapacita baterie byla zachována, jen se změnila podporovaná technologie nabíjení. U Vivo V23e 5G lze použít 44W nabíječku.

Vivo V23e 5G má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 7 500 Kč. Skoro by se dalo říci, že by novinka mohla konkurovat například nedávným modelům Realme 9 Pro, ale to by cena asi musela být o něco nižší.

Specifikace Vivo V23e 5G

displej: 6,44 palců, 2400 × 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED

procesor: Dimensity 810

8GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128 GB (UFS 2.1) + microSD

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Android 11 + Funtouch OS 12

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.89 8 MPx, ultra širokoúhlý f/2.2 2 MPx, makro přední – 44 MPx, f/2.0

čtečka otisků prstů v displeji

5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS /Beidou, USB Type-C

rozměry: 160,87 × 74,28 × 7,32 mm, 172 gramů

baterie: 4050 mAh + 44W

