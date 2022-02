Zdroj: OnePlus

OnePlus chystá OxygenOS 13, a to i přesto, že již měl místo něj nastoupit UnifiedOS

OnePlus je v poslední době plný překvapení. V loňském roce se spojil se svojí sesterskou firmou Oppo a započal tak proces unifikace výroby a produktů, jejichž správu postupně přebírá Oppo. Firma ohlásila konec své nástavby pro Android s názvem OxygenOS pro mimočínské trhy a poslední „čistou“ verzí tak měl být OxygenOS 11. OxygenOS 12 již sdílí stejné jádro s ColorOS, který vyvíjí Oppo. Další verze systému již měla být pro obě značky s novinkou UnifiedOS. Překvapivě však v druhé půlce února OnePlus oznámil, že chystá OxygenOS 13.

Fanoušci, co od systému očekáváte?

OnePlus na svém webu zaměřeném na komunitu fanoušků značky publikoval příspěvek, ve kterém láká na Open Ears Forum (OEF) Tedy na diskuzi, na které vývojáři systému budou naslouchat fanouškům, co od nového systému očekávají za nástavbové vychytávky. Sezení se koná 28. února od 14:30 do 16:30 našeho času a skrze formulář je možné se stále přihlásit, avšak je potřeba mít znalosti v požadovaných technických oborech: software design, UX/UI, IT, vývoj software či inženýr.

Dle informací uvedených v prohlášení se jedná o jedno z nejzásadnějších témat, které kdy otevřeli k diskuzi pro veřejnost na svém fóru. Prý se jedná o jednu z nejdůležitějších aktualizací v rámci celého působení firmy OnePlus.

Mezi komentáři se od uživatelů nachází jak pochvala za tento vstřícný krok k fanouškům, ale ozývá se i kritika ohledně nedodávání slíbených aktualizací a bezpečnostních záplat na nedávno vydané telefony. Ozývají se i názory, zda nakonec OnePlus přeci jen neupustil od UnifiedOS a zda si nebude i nadále vyvíjet svoji vlastní nástavbu, která má pozitivní odezvu v komunitě uživatelů. Současná verze OxygenOS 12 však již kromě společného kódu s ColorOS přináší i odlišný grafický vzhled. Jak a jestli se OnePlus vrátí ve verzi Android 13 ke svému předchozímu vzhledu a stylu, není zatím zřejmé.

