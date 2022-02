Zdroj: Realme

Realme C35 brzy vstoupí do střední třídy

Už ve čtvrtek 10. února v oficiálně podobě poznáme dalšího zástupce, kterého čínská společnosti Realme zařadí do modelové řady C. Telefon ponese označení C35 a v závěsu za ním by mělo také dorazit zařízení s označením C31. Ještě před samotným představením jsou k dispozici první snímky novinky včetně vybraných specifikací.

Slabý průměr

Do přední části můžeme zatím připsat jen výřez ve tvaru padající kapky. Vnitřní šasi má vyplnit osmijádrový procesor Tiger T616 od Unisoc s grafickým čipem Mali-G57 MP1 a operační paměť RAM o velikosti 4 GB. Uživatelské úložiště pravděpodobně nabídne kapacitu 64 GB včetně podpory paměťových microSD karet. Dále celkovou výdrž bude hlídat 5 000mAh článek baterie doplněný o technologii rychlého 18W nabíjení.

Vzadu se ukážou tři objektivy fotoaparátu s LED bleskem, z nichž hlavní snímač má maximální rozlišení 50 megapixelů. Skener otisků prstů implementují do bočního tlačítka vpravo. Model v některých databázích nesl kódové označení RMX3511 a běžel pod starším operačním systémem Android 11, což výrobce snad vzápětí vyřeší aktualizací na poslední Android 12. Závěrem nelze vyloučit, že následující hodiny či dny přinesou další upřesňující informace kolem tohoto telefonu.

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » Realme C35 brzy vstoupí do střední třídy

reklama reklama