Zdroj: Meta

Společnost Meta (dříve FACEBOOK) prozkoumává nové možnosti, jak nalákat co nejvíce uživatelů a kde najít další finanční příležitosti. Poslední finanční zpráva přinesla značný propad akcií, přičemž se očekává, že v tomto roce přijde o 10 miliard dolarů. Zákulisní zprávy ale hovoří, že by se Meta mohla vydat cestou NFT.

NFT na sociálních sítích

NFT je zkratkou pro „non-fungible token“, tedy nezaměnitelný token. Ve své podstatě jde o digitální transparentní certifikát o vlastnictví digitální položky, což může být cokoliv – obrázek, hudba, video atd. Jedná se o fenomén poslední doby a mnozí si vytváří nejrůznější digitální obsah, který se snaží prodat, zpravidla za kryptoměnu. Tento sektor se čím dál více rozvíjí a točí se kolem něj nemalé finanční prostředky. Toho si všimla i firma Meta a zřejmě naskočí na tento trend.

Dle informací Financial Times se pracuje na zakomponování NFT do sociálních sítí Instagram a Facebook. Co se týče Instagramu, má se nabízet zejména možnost prezentace NFT, zatímco Facebook by měl obsahovat i digitální obchod, možná burzu pro NFT.

Do celého systému má být zapojen i systém Novi, což je digitální peněženka společnosti Meta. Bohužel více informací není k dispozici, ale pokud by došlo na zavedení podpory NFT na těchto sítích, mohlo by dojít ke značnému rozšíření. Navíc se nabízí finanční příležitost pro Metu. Firma by mohla vydělávat na poplatcích za prodej nebo nákup.

Zdroje: ft.com, techcrunch.com



Domů » Články » NFT zřejmě zamíří na Instagram a Facebook

reklama reklama