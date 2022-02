POCO pravděpodobně pracuje na svých prvních chytrých hodinkách

Zdroj: GSMArena

POCO je poměrně rychle se rozvíjející čínská značka patřící pod Xiaomi, která je spojena především s chytrými mobilními telefony běžícími na platformě Android. Nyní se objevily informace o tom, že by POCO mohlo vydat své první chytré hodinky.



Informace pochází od leakera Piyush Bhasarkar, který je zveřejnil na svém twitterovém profilu. Bhasarkar uvedl, že si všiml certifikátu pro chytré hodinky POCO, který se objevil se objevil na stránkách pro certifikaci – EEC. Tento certifikát bohužel neposkytuje moc detailních informací. V podstatě se zde můžeme dočíst, že byly hodinky zaregistrovány pod číslem M2131W1 a že je pravděpodobně bude vyrábět firma 70mai Co. Ltd. se sídlem v Šanghaji. Společnost 70mai Co. Ltd. je součástí značky Xiaomi a převážně dodává palubní kamery.

To, že společnost chce přijít na trh s chytrými hodinkami, není zas až tak velkým překvapením. Ředitel společnosti POCO – Kevin Qui, loni řekl, že produkce v oblasti chytrých telefonů, chytrých zařízení a internetu věcí je pro společnost klíčovou strategií. Vzhledem k tomu, že se společnost chce v budoucnu zaměřit na širším portfoliu produktů, nabízí se otázka, zdali společnost nepřijde i s nějakým tabletem. To však zatím vyvrátil vedoucí produktového marketingu – Angus Ng, který sdělil, že v brzké době takový krok neplánují.





