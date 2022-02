OneDrive zřejmě okopíruje jednu funkci z Google Fotek

Microsoft nabízí aplikaci OneDrive pro smartphony, která primárně slouží pro přístup k souborům v cloudu a také disponuje funkcí pro automatické zálohování i fotografií z mobilního telefonu do cloudu. Zdrojové kódy aplikace poukazují na novou funkci, která by měla nabídnout příběhy.

XDA Developers se podařilo objevit část zdrojových kódů, které poukazují na funkci nazvanou Photo Story. V tuto chvíli ji mohou testovat jen interní účty Microsoftu, takže nevíme, jak přesně funguje. Na základě některých textů v aplikaci bude funkce podobné té, která je k dispozici v Google Fotkách.

<string name=“photo_stream_no_sent_invites_content_description“>Tap Invite to start inviting people to your Photo story.</string>

<string name=“photo_stream_not_opted_in_dismiss_button“>Dismiss</string>

<string name=“photo_stream_not_opted_in_get_dogfood“>Get Dogfood</string>

<string name=“photo_stream_not_opted_in_message“>Photo Story requires a OneDrive dogfood account to use</string>

<string name=“photo_stream_not_opted_in_title“>Dogfood Required</string>