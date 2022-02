Xiaomi začalo v Česku prodávat čtyři nové vysavače. Mop 2 Ultra se dokonce několikrát sám vyprázdní

Nová řada Mi Robot Vacuum-Mop 2 přichází ve čtyřech verzích, které pokrývají potřeby běžné domácnosti a vyhoví i náročným uživatelům, kteří vyžadují extra výkon, a ty nejpokročilejší

dostupné technologie v navigování. Oproti předchozím generacím mají novinky vylepšený systém navigace, vyšší sací výkon a také baterie s větší kapacitou pro delší vysávání na jedno nabití.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra

Není třeba se o něj starat, protože jako první robotický vysavač Xiaomi podporuje samovyprazdňovací stanici. Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra v místnosti dokáže rozeznávat nejen stěny a nábytek, ale také konkrétní objekty v prostoru. K orientaci používá ověřený systém LDS (Laser Direct Structuring), který pomocí neustále rotující věžičky vysílá laserové paprsky a jejich odrazy rozeznává svoji polohu i okolí. Dokáže tak velmi přesně detekovat prostor i ve tmě či šeru. Pomocí kamer v předním nárazníku fungujících na principu ToF (Time of Flight) Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra podporuje nový systém S-crosss 3D. Ten dokáže pomocí strojového učení a umělé inteligence detekovat trojrozměrné objekty v prostoru a na podlaze a efektivně se jim vyhýbat. Týká se to hraček, kabelů nebo i částí oblečení. S-cross 3D také pomáhá při rozpoznávání nízkých překážek nebo schodů. Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra nabízí sací výkon až 4 000 Pa. Zvládá tak posbírat i těžší nečistoty a vysávat z různých spár a mezer. I s tímto vysokým výkonem dokáže na jedno nabití uklidit plochu velkou až 240 metrů čtverečních. To vše díky baterii s kapacitou 5 200 mAh. Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra podporuje čtyři režimy vysávání a tři režimy mopování s elektrickým dávkováním vody.

Speciální funkcí této novinky je možnost doplnění o samovyprazdňovací stanici, která se standardně prodává samostatně. Funguje také jako dobíjecí stanice, ale její hlavní funkcí je automatické vyprázdnění nádoby na nečistoty z vysavače do sáčků ve stanici. Tyto vyměnitelné sáčky o objemu čtyři litry pojmou až sedm plných nádobek na nečistoty ve vysavači (550 ml).

Proto se o vysavač nemusíte starat i celé týdny. Oproti konkurenci navíc přicházejí s novým dvoukanálovým čištěním. Na spodní straně vysavače jsou až dva otvory. Při zaparkování do samovyprazdňovací stanice se přes jeden nečistoty táhnou z vysavače do sáčku. Druhým se zároveň tento vzduch do vysavače tlačí, takže vyprázdnění je rychlejší a preciznější. Cena začne na 12 199 Kč. Automatická vyprazdňovací stanice bude v prodeji samostatně za 5 799 Kč.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro

Pro verze z nové řady vysavačů Mi Robot Vacuum-Mop 2 je vybavena velkou baterií a disponuje silným sacím výkonem. Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro používá LDS (Laser Direct Structuring) navigaci podobně jako model Ultra. Umí se přesně orientovat v prostoru i v šeru a rozeznává překážky, nízký nábytek i oblasti, ze kterých by mohl vysavač spadnout. S vylepšeným podvozkem se ovšem dokáže dostat přes prahy dveří vysoké až dva centimetry. V aplikaci Mi Home si může každý uživatel přesně označit každou místnost a podle toho nastavit harmonogram vysávání. Případně jednoduše vyznačit hranice oblastí, kterým se má vysavač vyhýbat.

Je vybaven motorem se sacím výkonem 3 000 Pa. Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro je také vybaven novým systémem pokročilého mokrého čištění. Kromě elektronického dávkování množství vody disponuje i novým sonickým vibrováním. Používá frekvenci až 10 000 vibrací za minutu, což je dvojnásobek oproti vybraným konkurentům. Navíc vibruje celá jednotka, nikoliv jen část s hadříkem. Takto vysavač dokáže vyčistit i odolnější nečistoty. Při mopování vysavač vytváří stopu ve tvaru písmene Y a rovnoměrně čistí celou mytou plochu. S 5 200mAh baterií dokáže fungovat až 180 minut na jedno nabití. Model Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro bude dostupný v bílé a černé barvě za 10 499 Kč.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2

Novinka používá k mapování domácnosti systém vSLAM (Visual Simultaneous Localization and Maping). Nahoru směřující kamera pod úhlem 137 stupňů neustále sleduje, kde se vysavač nachází a zároveň, co všechno je v jeho okolí. Rychlejší a přesnější orientování dosahuje také díky novému čtyřjádrovému procesoru Cortext A35. Výhodou této formy navigace je snížený profil robotického vysavače na pouhých osm centimetrů. Je tak stavěný na vysávání a mopování i pod nábytkem na nízkých nohách. Motor má dostatečný sací výkon i pro sběr těžších nečistot z koberců. Díky baterii o kapacitě 3 200 mAh dokáže na jedno nabití fungovat až 110 minut. Mi Robot Vacuum-Mop 2 podporuje také funkci přitlačení hadříku a dávkování vody, takže při mopování dokáže vyčistit i odolnější skvrny. Model Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 bude v prodeji za 7 599 Kč. Dostupný bude v bílé barvě.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite patří mezi nejlevnější modely. Pro navigaci používá systém Visual-aided Inertial Navigation, což je standardní systém s gyroskopem, ale pro přesnější mapování doplněný o kameru sledující strop místnosti. Nabízí všechny oblíbené funkce, jako jsou například automatické vrácení do nabíjecí stanice a následné pokračování ve vysávání, ovládání přes mobilní aplikaci s podporou virtuálních asistentů Amazon Alexa a Google Assistant, překonávání prahů vysokých dva centimetry nebo vysávání pod nábytkem o výšce od 82 mm. Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite disponuje sacím výkonem 2 200 Pa a baterií o kapacitě 2 600 mAh. Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite bude dostupný v bílé barvě a bude jej možné zakoupit za 5 799 Kč.

