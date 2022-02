Nově v českých obchodech – pro seniory a do náročných podmínek

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Aligator S6500 Senior

Kategorie mobilů pro seniory se rozšířila o model Aligator S6500 Senior od českého výrobce. Parametry nejsou na nějak nejlepší úrovni, ale tento mobil je vybaven Big Launcherem, který je designován právě pro starší generaci.

Specifikace Aligator S6500 Senior

displej: 6,5 palců, 1132 x 540 pixelů (HD+), IPS

procesor: čtyřjádrový

RAM: 2 GB

úložiště: 32 GB + microSD

Android 10 Go

Foťáky: zadní – 13 MPx 2 MPx přední – 5 MPx

3.5mm, USB micro

Bluetooth, WiFi 5, LTE, 4G, GPS (L1), A-GPS

čtečka otisků prstů

rozměry: 165 x 77 x 8 mm, 194 gramů

baterie: 3500 mAh

UleFone Note 12P

Další novinka UleFone Note 12P zapadá do nejnižší kategorie a skoro by se dalo říci, že ve specifikacích není nic zajímavého, ale použití baterie o kapacitě 7700 mAh dává tento mobil do popředí nad ostatními modely za podobnou cenu.

Specifikace UleFone Note 12P

displej: 6,8 palců, 720 × 1 640 pixelů (HD+), IPS

procesor: UNISOC SC9863A

RAM: 4 GB

úložiště: 64 GB + microSD

Android 11

Foťáky: zadní – 13 MPx 2 MPx 2 MPx přední – 8 MPx

3.5mm, USB C

Bluetooth 4.2, WiFi 5, LTE, 4G, GPS (L1), A-GPS

čtečka otisků prstů na straně

rozměry: 173,6 × 79,1 × 10,2 mm, 237 gramů

baterie: 7700 mAh

UleFone Armor X10

Už při pohledu na UleFone Armor X10 je jasné, že se jedná o odolný smartphone. S nízkou cenou jsou spojeny i slabší specifikace, ale na druhou stranu může mnohé zaujmout jeho velikost.

Specifikace UleFone Armor X10

displej: 5,45 palců, 720 x 1440 pixelů (HD+), IPS

procesor: Helio A22

RAM: 4 GB

úložiště: 32 GB + microSD

Android 11

Foťáky: zadní – 13 MPx 2 MPx přední – 5 MPx

3.5mm, USB C

IP68, IP69K, MIL-STD-810G

Bluetooth 5.0, WiFi 5, LTE, 4G, GPS (L1), A-GPS, Beidou, Glonass

rozměry: 158,2 × 76,7 × 14,6 mm, 256 gramů

baterie: 5180 mAh + 10W

Doogee S35T

Další odolná novinka je Doogee S35T. Tento model nabízí ještě menší rozměry a dá se považovat za velmi kompaktní odolný smartphone. Vzhledem k ceně jsou zde i ústupky. Například chybí čtečka otisků prstů nebo byl použit microUSB konektor.

Specifikace Doogee S35T

displej: 5 palců, 720 x 1280 pixelů (HD+), IPS

procesor: Unisoc Tiger T310

RAM: 4 GB

úložiště: 64 GB + microSD

Android 11

Foťáky: zadní – 13 MPx 2 MPx 2 MPx přední – 5 MPx

3.5mm, USB micro

IP68, IP69K

Bluetooth 5.0, WiFi 5, LTE, 4G, GPS (L1), A-GPS, Beidou, Glonass

rozměry: 153 × 83 × 16 mm, 260 gramů

baterie: 4350 mAh + 10W



