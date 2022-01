Nově v českých obchodech – Huawei, Realme, OnePlus

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Předchozí díl: Nově v českých obchodech – střední série Moto a Narzo 50A

Huawei P50 Pocket

Poměrně čerstvá novinka s ohebným displejem a bez Google služeb od Huawei se dostává na český trh. V neprospěch tak trochu hraje i cena, jelikož konkurenční mobil od Samsungu je podstatně levnější a nabízí odolnost vůči vodě.

Specifikace Huawei P50 Pocket

displeje: 6,9 palců, Full HD+, OLED, 120Hz 1,04 palců, OLED, 60 Hz

procesor: Snapdragon 888 4G

RAM: až 12 GB

úložiště: až 512 GB

Foťáky: zadní – 40 MPx 13 MPx, ultra širokoúhlý 32 MPx, ultra spektrální přední – 10,7 MPx

čtečka otisků prstů na straně

LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB C GPS (L1 + L5 Dual band) / AGPS / GLONASS / BeiDou (B1I + B1C + B2a Tri-band) / GALILEO (E1 + E5a Dual band) / QZSS (L1 + L5 Dual band) / NavIC

rozměry: 170 x 75,5 x 7,2 mm 87,3 x 75,5 x 15,2 mm 190 gramů

baterie: 4000 mAh + 40 W

Huawei P50 Pro

Huawei také nově nabízí na českém trhu svůj top model, který spadá do nejvyšších příček foto mobilů. S cenou takřka třiceti tisíc to nebude mít zcela jednoduché, ale pokud nechcete zařízení od Googlu ani Applu, jedná se o zajímavou volbu.

Specifikace Huawei P50 Pro

displej: 6,6 palců, 2700 x 1228 pixelů, OLED, 120 Hz

procesor: Kirin 9000 nebo Snapdragon 888 4G

RAM: 8/12 GB

úložiště: 128/256/512 GB + NM karta

Harmony OS 2

Dual SIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS, f/1,8, 1080p@960fps 40 MPx, f/1,6, monochromatický 13 MPx, f/2,2, ultra širokoúhlý 64 MPx, OIS, f/3,5, 3,5x zoom, až 100x digitální přední – 13 MPx

IP68

čtečka otisků prstů, stereo reproduktory

WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB C, GPS (L1 + L5) / AGPS / GLONASS / Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b) / GALILEO (trojitá frekvence E1 + E5a + E5b) / QZSS (L1 + L5) / NavIC

rozměry: 158,8 x 72,8 x 8,4 mm, 195 gramů

baterie: 4360 mAh + 66W nabíjení, 50W bezdrátové

OnePlus Nord 2

Nord 2 od OnePlus není absolutní novinkou, ale nyní se objevil v jedné konfiguraci u několika prodejců. S cenou do deseti tisíc se nabízí poměrně slušně vybavený smartphone se vším, co by mělo dostačovat i náročnějšímu uživateli.

Specifikace OnePlus Nord2

displej: 6,4 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), Fluid AMOLED, 90 Hz, Corning Gorilla Glass

procesor: Dimensity 1200 AI

RAM: 6/8/12 GB LPDDR4x

úložiště: 128/256 GB UFS 3.1

Android 11 + OxygenOS 11.3

Dual SIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS, f/1.88 8 MPx, širokoúhlý, 119°, f/2.25 2 MPx, makro, f/2.4 přední – 32 MPx, f/2.45

čtečka otisků prstů v displeji

stereo reproduktory

5G, LTE, USB C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, NavIC, NFC

rozměry: 159,12 x 73,31 x 8,25 mm, 189 gramů

baterie: 4500 mAh + 65W nabíjení

Realme 9i

Nedávno se objevila nečekaná novinka Realme 9i a nyní se začíná objevovat na českém trhu. Za necelých šest tisíc korun je k dispozici poměrně dobře vybavený mobil s větší baterií a rychlejším displejem. I procesor je netradiční u této třídy Snapdragon 680.

Specifikace Realme 9i

displej: 6,6 palců, 2412×1080 pixelů (Full HD+), 90 Hz (30Hz, 48Hz, 50Hz, 60Hz), LCD

procesor: Snapdragon 680

RAM: 6 GB LPDDR4x

úložiště: 128 GH (UFS 2.2) + microSD (až 1 TB)

Dual SIM

Android 11

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1,8 2 MPx, monochromatický 2 MPx, makro přední – 16 MPx

stereo

LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO, USB C

rozměry: 164,4 x 75,7 x 8,4 mm, 190 gramů

baterie: 5000 + 33W



Domů » Články » Nově v českých obchodech – Huawei, Realme, OnePlus

reklama reklama