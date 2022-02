Gmail přebírá kabátek Outlooku

Front-endová část služby, respektive aplikace Gmail obdržela v posledních několika letech pouze drobné úpravy. V podstatě šlo o zjednodušení UI, zlepšení UX a lehké očesání designu. Bylo tedy jen otázkou času, než se Google rozhoupe k větší a dramatičtější změně.

Google sám nakonec oznámil, že už brzy chystá velké změny v rámci uživatelského rozhraní, které poskytne snazší přepínání mezi aplikacemi (níže přikládáme aktuální rozhraní).

Jak můžete na snímku vidět, uživatelé budou vyzváni, aby volitelně vyzkoušeli nové rozhraní pro Gmail. Jakmile se k tomuto kroku rozhodnou, budou pracovat s tímto rozhraním:

Titulek článku je možná trochu přitažený za uši, faktem ale je, že na první pohled působí design jako ten, který používá Outlook. Samozřejmě tu jsou určité rozdíly. Aplikace jsou úhledně schované v levém podokně, zatímco možnosti pro štítky a e-maily jsou nyní zobrazeny v plném rozsahu vedle nich. Vzhledem k tomu, že aplikace jsou na nové pozici, nemusíte přepínat mezi kartami nebo okny, abyste mohli používat Chat nebo Meets, můžete to udělat přímo v jednom okně prohlížeče. U každé aplikace se také zobrazí bubliny s upozorněním. V budoucnu bude Google také nabízet jednotné vyhledávání, takže bude zobrazovat také výsledky z integrovaných aplikací, jako je Chat.

Nové rozhraní pak bude zavedeno pro všechny kromě zákazníků Workspace Essentials a správci jej nebudou moci deaktivovat. Od 8. února se uživatelům začne zobrazovat banner pro přihlášení, zatímco od dubna získají nové uživatelské rozhraní s možností návratu do klasického rozhraní i ti, kteří se nepřihlásili.

Standardem se nový kabátek stane do konce 2. čtvrtletí letošního roku a nebude možné se vrátit zpět.

Zdroj: neowin.net

