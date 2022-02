Celosvětový trh se SoC u smartphonů dosáhl 5% nárůstu

Několik týdnů tu máme nový rok, takže přichází ideální čas udělat si drobnou analýzu trhu. Se svou zprávou se tentokrát podělil Counterpoint Research, který se zaměřil na celosvětové prodeje smartphonů (AP / Application Processor; SoC / System on Chip). Prodejci se v celkových objemů dočkali meziročního nárůstu v podobě 5 % během roku 2021. SoC s podporou 5G sítí představovaly polovinu celkově prodaných telefonů na světě, hlavními lídři se stali MediaTek, Qualcomm a Apple.

MediaTek si v roce 2021 získal 33% tržní podíl. V patách mu byl Qualcomm, který zaznamenal velmi silný růst, díky němuž dosáhl 30% tržního podílu. Nutno podotknout, že v případě druhé společnosti hrála roli poslední generace Snapdragonu. Na 3. místě se umístil Apple s 21% podílem, na 4. místě je UNISOC s 11 % a 5. místo patří Samsungu s 4% podílem.

Jde vidět, že v meziročním srovnání si nejvíc polepšil Qualcomm. Mírně oslabily firmy Mediatek, Samsung a Apple. Unisoc si si vylepšil pozici. Jak ukazuje graf, tak největší propad je u HiSilicon patřící společnosti Huawei.

Co se týče 5G trhu, tak zde jasně dominuje Qualcomm, který si vylepšil pozici. Mediatek také posílil, ale Samsung například mírně ztrácí. Poslední položka označena jako Ostatní, zřejmě ukazuje, jak moc ztrácí například Huawei.

Obecně vzato se dostalo na 5% meziroční nárůst. Letošní rok bude rozhodně zajímavější, minimálně z pohledu Applu. Osobně mě zajímá, jakým způsobem se Apple bude chtít o přední příčky poprat.

Zdroj: fonearena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!