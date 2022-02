Podle Avastu se velká část starších lidí v Česku vyhýbá používání internetu

Zdroj: Avast

Společnost Avast, která je lídrem v oblasti digitální bezpečnosti a ochrany soukromí, ve svém průzkumu odhalila generační propast, kdy starší lidé, kteří nepoužívají internet, jsou přesvědčení, že ho ke svému životu nepotřebují.

Avast zjistil, že se senioři celosvětově vyhýbají používání internetu

Téměř tři čtvrtiny (73 %) internet dokonce odmítají, a to i přesto, že během pandemie byl internet mnohdy jedinou možností, jak si obstarat vše potřebné, a stal se velmi užitečným nástrojem. Průzkum odhalil, že se ale najdou i tací, kteří by internet rádi používali, pakliže by jim pomohli přátelé nebo rodina. Z 200 oslovených lidí ve věku 55 let a více používá 35 % internet pravidelně, 41 % příležitostně a 24 % ho vůbec nepoužívá. Polovina dotazovaných respondentů je již v důchodu a celkově počet osob, které internet nepoužívají, stále roste s přibývajícím věkem. Naproti tomu ve věkovém rozmezí 55-60 let internet nepoužívá pouze 17 % lidí. Ve věkové skupině osob starších 75 let nepoužívá internet již 39 %.

„S používáním internetu bojuje zejména věková skupina nad 60 let, a to jak muži, tak ženy. Problém mívají už s výběrem správného zařízení a softwaru. Správné nastavení soukromí, zprovoznění zařízení a připojení k Wi-Fi síti jsou pak pro mnohé nepřekonatelné překážky, stejně jako pravidelná údržba,“ vysvětluje bezpečnostní ředitelka Avastu Jaya Baloo.

Ve světovém měřítku jsou v používání internetu nejaktivnější zástupci starší generace v Rusku, Velké Británii, Japonsku a na Novém Zélandu, zatímco v Brazílii, Francii, Mexiku a Španělsku starší lidé využívají internet pouze zřídka, nebo vůbec.

Jak je na tom Česko? Důvody, proč starší Češky a Češi internet nepoužívají vůbec, jsou různé: 85 % dotazovaných si myslí, že ho nepotřebují vůbec, pro 71 % je používání příliš složité, 81 % se v případě potřeby využití internetu obrací na své přátele nebo rodinu a 65 % dotázaných ho nepoužívají z důvodu možné kybernetické hrozby. Nejvíce se lidé obávají krádeže identity, nebo hesel, úniku osobních údajů, nebo napadení virem.

K digitálnímu životu bez obav starším lidem chybí podpora

Pro 73 % starších Češek a Čechů nepřipadá v úvahu, že by měli internet používat, zatímco 27 % používání umí představit. Z těch, kteří si v používání internetu příliš nevěří, pětina dotázaných (21 %) vedla, že jim chybí dostatek důvěry sebedůvěry a 43 % všech respondentů uvádí, že by s online aktivitami uvítali pomoc rodiny, nebo přátel.

„Průzkum odhalil pravděpodobnou korelaci mezi množstvím času, který lidé tráví online, a jejich sebevědomím při používání internetu,“ pokračuje Jaya Baloo. „Obecně lze říct, že lidem vadí, že jsou v online světě nejistí a nemotorní. Mnoho z nich se navíc cítí jako přítěž, pokud musí své blízké žádat o pomoc.

Nejen starší lidé se kromě rodiny a přátel mohou o pomoc se zapojením do digitálního života obrátit i na speciální organizace. Existuje mnoho organizací a vzdělávacích center nabízí kurzy pro začátečníky pro práci s počítačem pro seniory. Existují dokonce i neziskové organizace jako například Život 90 nebo Elpida, které starším lidem poskytují rady a podporu mimo jiné i právě v oblasti technologií a online aktivity.

Z celkového počtu 2 700 osob starších 55 let, které se zúčastnili mezinárodního telefonického průzkumu, žije 46 % s partnerem nebo partnerkou, 39 % s příbuznými a 27 % respondentů žije samo. Průzkum pro Avast realizoval výzkumný institut YouGov v září 2021 v Argentině, Austrálii, Brazílii, České republice, Francii, Indii, Mexiku, na Novém Zélandu, v Rusku, na Slovensku, ve Španělsku, Velké Británii, Spojených státech amerických a Japonsku.

Zdroj: Tisková zpráva



