Twitter pravděpodobně testuje možnost odhlášení se z konverzace

Twitter pravděpodobně testuje novou funkci, která by umožnila uživatelům opustit vlákno konverzace. Na svém twitterovém profilu to zveřejnila výzkumnice Jane Manchun Wong.

Nová funkce by umožnila uživatelům odhlásit se z konverzací, kterých již nebudou chtít být součástí. Uživatel tak bude mít možnost skrýt zobrazení svého jména v konverzacích, ve kterých byl zmíněn, a to včetně opětovných zmínek a notifikací o nových komentářích. Na druhou stranu bude mít uživatel i nadále možnost si vlákno zobrazit. Tato funkce přichází vedle již zavedené funkce, která umožňuje ztlumit konverzaci, ve které je uživatel zmíněn.

Fungovat by to mělo tak, že pakliže se odhlásíte z vlákna, vaše twitterové jméno zde již nebude figurovat jako hypertextový odkaz, který povede na váš profil, ale změní se na prostý text. Společnost Twitter odmítla potvrdit, že by tuto funkci testovali. Vzhledem k tomu, že se ale snaží zavádět možnosti, jak lépe kontrolovat soukromí, lze očekávat, že se jedná o funkci, která by se časem mohla objevit.

