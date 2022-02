Brýle pro virtuální a rozšířenou realitu od Applu dostanou zcela nový systém realityOS

Nedávno jsme informovali o řadě zpráv týkajících se chystané náhlavní soupravy AR/VR od společnosti Apple. Nové informace přichází díky open-source kódu od společnosti, Apple odhalil, že tento nový produkt bude spojen se specializovaným softwarem nazvaným realityOS. Kód se objevil na GitHubu u účtu Apple OSS Distributions, kde si můžete zmínku o realityOS dohledat.

V nabídce budou možná dvoje brýle

Informace o systému realityOS se objevila ve stejné době, kdy jsme vám přinesli další informace o chystané náhlavní soupravě pro AR/VR svět, tedy 17. ledna 2022. Zařízení pro „metaverse“ mělo dle původních plánů z roku 2019 přijít v letošním roce, podle novějších informací by však mělo být dostupné až v roce následujícím. Některé informace naznačují, že Apple nepracuje na jednom produktu, ale rovnou na dvou. Mohlo by se jednat například o jedny VR brýle, jako konkurence k Oculus od Facebooku a k Vive od HTC, a druhé by mohly být AR brýle jako konkurence k HoloLens 2 do Microsoftu.

Pokud jde o náhlavní soupravu, bude údajně poháněna dvěma čipy Apple, které budou mít výkon jako Mac a pomohou plynule přepínat mezi režimy AR a VR. Systém „rOS“ je tedy obdobou k tvOS a watchOS, které Apple vyvinul pro specifickou kategorii elektroniky, kterou prodává.

Rozšíření AR aplikací na AppStore

Nedávno generální ředitel Apple Tim Cook naznačil, že na App Store by mohly brzy přibít další aplikace založenými na AR. Můžeme tedy očekávat, že i tyto produkty budou propojeny s metaverzem. Žádné bližší podrobnosti, týkající se těchto dvou nových chytrých zařízení či jaké konkrétní aplikace mohou uživatelé čekat, Apple neuvedl.

Zdroje: uploadvr.com, theverge.com, arstechnica.com, github.com



