Twitter testuje novou funkci citace tweetu s reakcí, nechal se inspirovat u TikToku

Twitter začíná testovat novou funkci, která nese název „citace tweetu s reakcí“. Nově by uživatelé měli mít možnost vložit tweet do videa nebo fotografie. Inspirovat se nechal u populární platformy TikTok.

Podobnou funkci můžeme vidět právě na TikToku, kde je možné reagovat na příspěvek, nebo ho sdílet prostřednictvím vložení příspěvku do videa nebo fotografie. Podobnou funkci nedávno zavedl Instagram v rámci krátkých videí Reels. Aktuálně je nová funkce testována v mobilní aplikaci pro iOS.

Pokud je pro vás funkce již dostupná, naleznete ji v nabídce pro retweet, kde kromě možnosti retweetnout a citovat tweet nalezneme nově i položku „Citovat Tweet s reakcí“. V následujících krocích pak bude možné vybrat video nebo fotografii, do kterých tweet umístíme.

Samozřejmě se v souvislosti s touto novinkou objevily obavy, aby se tyto tweety nestaly zdrojem spamu a obtěžujícího obsahu, který postupně zaplaví hlavní stream. Na tom by se tak brzy nemuselo objevovat nic jiného než videoreakce a Twitter by zanedlouho mohl vypadat právě jako TikTok. Nehledě na to, že by bylo mnohem obtížnější moderovat záplavu tweetu s videoreakcemi.

Mluvčí Twitteru Viviana Wiewallová, na dotaz serveru The Verge, zdali bude možné nastavit to, komu se tweet zobrazí a komu nikoliv, odpověděla, že to nebude prozatím možné. Tyto tweety převezmou standardní chování tweetů s citací. Co se týče bezpečnosti, resp. toho, jak se společnost staví k možnému obtěžování uživatelů tímto obsahem, sdělila:

„Bezpečnost lidí na Twitteru je naší prioritou, a i když nepředpokládáme, že to bude používáno způsobem, který by škodil, budeme pečlivě sledovat to, jak bude tato novinka používána, a zajistíme, že jakékoli zneužití bude posuzováno podle pravidel pro chování na Twitteru.“

Twitter také zavedl změnu designu vytváření nových tweetů. Namísto ikony s psacím „brkem“ přibylo nové pole s označením „Co se děje“. Tato novinka je rovněž v testovacím režimu pro mobilní aplikaci iOS. My jsme již novinku mohli vyzkoušet a výše přidáváme pár screenshotů z aplikace.

