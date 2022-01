Realme GT Neo 3 dorazí nejpozději v březnu

Zdroj: Realme

Produktová řada GT Neo u společnosti Realme by se měla rozšířit o 3. generaci do března letošního roku. Naznačuje to nejnovější únik, který ke všemu přináší skoro všechny klíčové specifikace. Čínský producent využije například hardwarového řešení od MediaTeku nebo dodávku hlavního objektivu fotoaparátu zajistí firma Sony. Naopak velkou neznámou je zatím designové zpracování.

Vysoká laťka

Chystaný model GT Neo 3 má získat 6,62palcový AMOLED displej E4 od Samsungu, ke kterému se bude vázat FullHD+ rozlišení, 120Hz obnovovací frekvence nebo čtečka otisků prstů přímo pod panelem. Pohonnou jednotku postaví na osmijádrovém čipu Dimensity 8000 a triu rozdílných konfigurací paměti – 8+128 GB, 8+256 GB, 12+256 GB.

V zadní části by mohla dominovat trojice fotoaparátů, a to konkrétně 50MPx (Sony IMX766) + 50MPx (Samsung GN1) + 2MPx objektiv. Celkovou výdrž bude údajně udávat článek baterie o velikosti 5 000 mAh podporující technologii rychlého 65W nabíjení. Softwarová stránka nabídne nejnovější operační systém Android 12 ukrytý pod vlastní nadstavbou Realme UI 3.0.

Bližší podrobnosti nepochybně dorazí v následujících týdnech, kdy bychom se mohli dočkat ještě upřesnění seznamu specifikací a hlavně odhalení skutečné podoby telefonu.

