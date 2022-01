9 nejlepších keylogger aplikací pro Windows [sponzorovaný článek]

Zdroj: Pixbay

Keylogger je software, který dokáže zaznamenávat klávesy na klávesnici a poskytuje vám data o uživatelských zprávách, textech, přihlašovacích údajích a heslech. Lidé obvykle používají keyloggery ze 2 důvodů: rodičovská kontrola a monitorování zaměstnanců.

9 nejlepších keylogger aplikací pro Windows

Když už mluvíme o sledování dětí, keyloggery umožňují rodičům sledovat online aktivity dětí, vidět, o čem se baví se svými přáteli, a kontrolovat, zda neprovádějí nějaké nežádoucí aktivity na internetu. Pokud jde o monitorování zaměstnanců, protokolování úhozů je skvělým nástrojem ke zjištění, zda jsou členové vašeho týmu v práci produktivní a zda nedochází k úniku firemních dat.

Někteří lidé používají keyloggery také ke sledování partnerů a manželů. Před instalací monitorovací aplikace do zařízení vašeho partnera však mějte na paměti, že keyloggery jsou nezákonné, pokud uživatele neinformujete, že je sledován. Vytvořili jsme seznam nejlepších keyloggerů pro Windows, abyste si mohli vybrat ten, který vám bude vyhovovat nejvíce.

Keylogger zdarma – Spyrix

Spyrix Keylogger je zdaleka nejlepší řešení pro záznam kláves. Umožňuje sledovat všechny stisknuté klávesy a poskytuje vám následující údaje: jaké zprávy uživatel posílá na sociální sítě, jaká hesla zadává, co hledá ve webovém prohlížeči. Software navíc nabízí profesionální verzi s pokročilými funkcemi sledování. Umožňuje vám například vzdáleně sledovat uživatele prostřednictvím online účtu.

K cílovému počítači tedy můžete přistupovat pouze jednou a nainstalovat aplikaci a poté jednoduše otevřít svůj online účet z jakéhokoli jiného zařízení, abyste viděli, co sledovaná osoba dělá. Kromě toho Spyrix nabízí sledování schránky, sledování sociálních médií, sledování vyhledávání na webu, pořizování snímků obrazovky a další. Nejlepší na Spyrixu je, že jej můžete vzdáleně odstranit z cílového zařízení. Software je vhodný pro rodičovskou kontrolu a osobní použití. Můžete stáhnout ZDE.

Actual Keylogger

Actual Keylogger je často používán rodiči, kteří chtějí sledovat online a offline aktivity svých dětí. Kromě keyloggingu je software dodáván se záznamem historie prohlížeče, pořizováním snímků obrazovky, sledováním schránky, monitorováním aplikací a dalšími. Keylogger nabízí tajný režim, takže jej můžete nainstalovat na zařízení vašeho dítěte, aniž byste se museli obávat, že jej najdou a zablokují v počítači.

Software funguje perfektně na všech nejnovějších verzích Windows a s většinou antivirových programů, ale přesto se doporučuje přidat aplikaci na bílou listinu vašeho antivirového programu před její instalací. Actual Keylogger nabízí online dashboard pro vzdálené monitorování a může vám posílat zprávy e-mailem, přes FTP nebo LAN. K instalaci tohoto keyloggeru na cílové zařízení nemusíte být technicky zdatní. Můžete stahovat ZDE.

KidInspector

Jak název napovídá, KidInspector je navržen pro rodičovskou kontrolu, ale je také užitečný pro jiné potřeby monitorování. Aplikace je skvělým řešením, pokud jde o funkce a cenu. Zaznamenává téměř vše, co uživatel na PC dělá: stisknuté klávesy, chaty, sociální sítě, vyhledávací dotazy, používané aplikace a navštívené webové stránky.

Kromě toho můžete zablokovat jakékoli webové stránky, kategorie webových stránek a aplikace, pokud je považujete za nevhodné pro vaše děti. Aplikace také přichází s monitorováním webové kamery a sledováním mikrofonu – takže můžete dokonce vědět, co se děje v pokoji vašeho dítěte, když nejste doma. Jedná se o skvělý nástroj nejen pro záznam stisků kláves, ale také pro ochranu vašich dětí před online predátory a kyberšikanou. Můžete stahovat ZDE.

All in One Keylogger

All in One Keylogger je jednoduchá aplikace s omezeným počtem funkcí. Pokud tedy potřebujete obvyklý keylogger bez pokročilých funkcí, bude to perfektní řešení. Nenabízí však vzdálené monitorování a nemůže odesílat protokoly na váš e-mail, takže k zobrazení zaznamenaných dat budete potřebovat fyzický přístup k cílovému zařízení.

Pokud budete chtít pokročilé funkce jako například informace o úhozech, aniž byste museli fyzicky kontrolovat počítač, je nutné si zakoupit placenou verzi. Cena je relativně nízká a vyjde na 69 dolarů.

KidLogger

KidLogger je uživatelsky přívětivý keylogger a aplikace pro rodičovskou kontrolu. S jeho bezplatnou verzí můžete sledovat aktivity ve webovém prohlížeči Google Chrome, Mozilla, nebo Internet Explorer. Zachytit můžete 10 snímků obrazovky, 10 snímků z webové kamery denně a také sledovat chaty přes Skype.

Historie protokolů je v bezplatné verzi uložena po dobu 9 dnů. V případě, že chcete sledovat až 5 lidí pomocí jednoho softwaru, KidLogger je perfektní řešení. Vždy můžete upgradovat svůj účet na profesionální verzi a získat tak pokročilé funkce.

Revealer Keylogger free

Revealer Keylogger funguje překvapivě velmi dobře na zařízeních s Windows. Rozhraní je poměrně jednoduché, aplikace vám umožňuje zaznamenat všechny stisknuté klávesy bez upozornění cílového uživatele (dodává se se skrytým režimem). V aplikaci však existují určité nevýhody.

Když je aplikace nainstalována, je skrytá na ploše a na systémové liště, ale stále běží ve Správci úloh. Technicky zdatný uživatel tedy keylogger na počítači snadno najde. Protokoly se ukládají do souborů TXT v programu.

Wolfeye Keylogger

Wolfeye Keylogger je perfektní řešení, pokud jde o sledování zpráv a hesel. Poskytuje vám dokonce i hesla pro Facebook a e-maily, pokud byla zadána ručně. K zobrazení zaznamenaných dat však budete potřebovat přístup k počítači.

Společnost také nabízí pokročilejší monitorovací software s funkcemi, jako je vzdálené sledování, sledování webových stránek a aplikací. Placená verze nabízí doživotní verzi za pouhých 79 $.

REFOG Free Keylogger

REFOG Keylogger je snadno použitelná aplikace pro sledování vzdálených zařízení. Jakmile je aplikace nainstalována na monitorovaný počítač, stane se pro uživatele neviditelnou. Jednou z velkých výhod tohoto keyloggeru je, že vás upozorní, když uživatel zadá klíčové slovo.

Proto je to skvělý nástroj, jak sledovat dětské vyhledávací dotazy a zprávy na sociálních sítích. Kromě toho aplikace monitoruje aktivity v online a offline aplikacích.

Keylogger Ardamax

Ardamax Keylogger je poslední aplikací, která tvoří náš seznam. Aplikace je dodávána se skrytým režimem, takže sledovaná osoba nikdy nebude vědět, že je sledována. Aplikace je neviditelná v nabídce aplikací, nabídce Start, systémové liště, správci úloh, spuštění systému Windows. Kromě toho lze keylogger nainstalovat vzdáleně na cílové PC. Protokoly jsou odesílány na e-mail správce, LAN nebo FTP. Keylogger zaznamenává všechny stisknuté klávesy, takže budete vědět, o čem uživatel chatuje, co hledá na internetu a jeho přihlašovací jména a hesla, pokud jsou ručně zadána.

Jak vybrat vhodný keylogger? Za prvé, váš výběr závisí na vašem rozpočtu. Pokud potřebujete bezplatný keylogger, budete muset používat omezený počet funkcí. Ideální je se podívat na online recenze o keyloggeru a vyzkoušet jej před zaplacením předplatného. Všimněte si, že některé keyloggery jsou blokovány antivirovým softwarem, takže věnujte pozornost webu keyloggeru a zkontrolujte, zda nemá nějaká omezení antivirovou ochranou. Co je velmi důležité, používejte keylogger pouze v legálních případech – na zařízeních vašich dětí nebo na počítačích zaměstnanců. A nezapomeňte vždy upozornit zaměstnance, že jsou sledováni.



