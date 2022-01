Poodhalují se specifikace plánované TOP řady smartphonů – Nubia Z40

Nubia Z30 Pro; Zdroj: Nubia

V listopadu jsme vás informovali o tom, že Nubia plánuje uvést nové telefony s nejnovějším procesorem Snapdragon 8 Gen 1. Nyní se poodhalují informace o modelové řadě Nubia Z40, která by měla být nejvýkonnější z řady Z.

Z40 budou pravděpodobně nejvýkonnější telefony od Nubie

SpoleÄŤnost Nubia tvrdĂ­, Ĺľe modely Z40 by mÄ›ly bĂ˝t vĹŻbec nejvĂ˝konnÄ›jšími smartphony vyrobeny pod touto znaÄŤkou. Informace, kterĂ© se objevily na ÄŤĂ­nskĂ©m webu Weibo, odhalujĂ­, Ĺľe by pĹ™ipravovanĂ© smartphony mÄ›ly bĂ˝t vybaveny nejnovÄ›jším a takĂ© nejvĂ˝konnÄ›jším procesorem od Qualcommu – Snapdragonem 8 Gen 1. Procesor od Qualcommu by mÄ›l bĂ˝t vybaven chlazenĂ­m, pro kterĂ© byly pouĹľity materiály používanĂ© v letectvĂ­.

Telefony by také měly být vybaveny 35mm optickým snímačem vlastní výroby. Snímač s takovými parametry bude ideálním pro pořizování akčních snímků, portrétů a dalších. Modely Z40 by měly být také vybaveny periskopickým teleobjektivem a měly by být optimalizovány pro pořizování fotografií noční hvězdné oblohy. Smartphony řady Z40 budou pravděpodobně představeny v únoru.

Zdroj: gizmochina.com

