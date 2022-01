OnePlus 9RT; Zdroj: OnePlus

OnePlus by možná mohl zatopit konkurenci levnými a přitom výkonnými smartphony

Objevily se zvěsti, podle kterých by se značka OnePlus mohla vrátit k časům, kdy se svými smartphony prezentovala jako „zabiják vlajkových lodí“. OnePlus možná pracuje na telefonech, které by měly být výkonné a přitom levné.

Levné a výkonné smartphony od OnePlus?

Telefony by pravděpodobně mohly obdržet špičkové čipsety. V tuto chvíli bohužel není jasné, jaké procesory by tato herní řada telefonů měla obdržet. Cena by se přitom podle odhadů mohla pohybovat kolem pouhých 315 – 473 dolarů, což v přepočtu činí zhruba 6 – 9 tisíc korun.

Prozatím se jedná o kusé informace, není jasné kdy by OnePlus mohl tuto výkonnou herní řadu uvést. Není také jasné, zdali telefony budou dostupné pouze pro Čínu, nebo i pro Evropský trh. Pokud by tomu tak bylo, určitě bychom se tak bavili o mnohem vyšší cenovce.

Zdroj: phonearena.com



