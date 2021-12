Recenze dvou 3v1 bezdrátových nabíječek, je lepší podložka nebo MagSafe?! [recenze]

Zdroj: CubeNest

Bezdrátové nabíjení je v současnosti standardní výbavou všech moderních chytrých telefonů. Prakticky na tuto technologii nemusíte narazit jen v případě low-end zařízení. Osobně si nedovedu představit, že bych stále měl svá zařízení dobíjet standardně pomocí drátového připojení. Není nic příjemnějšího, než večer položit iPhone na podložku, Apple Watch na magnetickou část a AirPods vedle nich.

Dnes je kategorie bezdrátového nabíjení natolik populární, že jej nabízí snad každý výrobce. Když si dáte do Google vyhledávače „bezdrátová nabíječka“, dostanete stovky výsledků. Pro většinu uživatelů je potom výběr velmi zdlouhavý a složitý. Jestliže výběr nabíječky řešíte, možná pro vás máme relevantní tip. Do rukou se nám dostaly dvě bezdrátové nabíjecí podložky od české společnosti, což dělá recenzi o něco zajímavější.

Značka CubeNest vznikla teprve začátkem letošního roku a samotný výrobce tvrdí, že se s produkty snaží co nejvíce přiblížit eleganci Apple produktů. Jak se nakonec českým ručičkám povedlo vyrobit dvě 3v1 bezdrátové podložky?

3v1 Bezdrátová magnetická nabíječka S310

Pro majitele jablečných zařízení s podporou MagSafe se nabízí zajímavější možnosti nejen nabíjení. Na magnetická záda iPhonu je možné připnout peněženku, powerbanku a další příslušenství. Magnet v MagSafe je natolik silný, že perfektně dokáže udržet telefon v jedné poloze u auto nabíječky, čímž se nestane, že by se poloha telefonu měnila v závislosti na dírách v silnici. V současnosti se MagSafe používá i v případě bezdrátových nabíječek. Díky tomu je telefon schopen rychleji nabíjet a design nabíječky působí mnohem elegantněji.

Jedna taková elegantní nabíječka dorazila i k nám do redakce, jedná se o 3v1 magnetickou bezdrátovou nabíječku S310. Zaujme nejen svým designem, ale také svou cenou a kvalitou.

Design a konstrukce

Ještě, než se vrhneme na podrobnější recenzi, sluší se zmínit, že v balení získáte USB-C/USB-C napájecí kabel spolu s 20W USB-C napájecím adaptérem. I v tomto případě jde o neobvyklé balení, za což posílám CubeNestu velké plus. Samotný nabíjecí adaptér pak připomíná adaptér od Applu, takže do jablečného portfolia perfektně zapadne. Jsou to detaily, které mám opravdu rád a vážím si jich.

Co se konstrukce týká, moc se mi líbí použité materiály. Nabíječka je vyrobena z kovu a odstínem opět ladí s vesmírně šedou od Applu. Jelikož jde o kov / hliník, nabíječka má relativně vysokou váhu. To je podle mě dobrá vlastnost, jelikož se nabíječka díky tomu nijak nekýve a zůstává ve stabilní poloze. S310 je schopno dobíjet Apple Watch, iPhone pomocí MagSafe tyčky a třeba i AirPods – je zde přítomné klasické Qi, jenž lze využít k nabíjení dalšího zařízení.

Rychlosti nabíjení

Výstupní výkon nabíječky je 5W, 7,5W, 15W či 20W. Ruku na srdce, takových rychlostí si užijí hlavně majitelé Android zařízení, protože iPhone podporuje pouze 7,5W nabíjení při standardním Qi a s MagSafe 15 W. I v tomto případě jsem během testování používal iPhone 11 Pro / iPhone 12 Pro, Apple Watch Series 5 a AirPods Pro. Byl jsem s nabíječkou spokojen. Nestalo se mi, že by se zařízení od nabíječky odpojilo a přestalo se dobíjet. Byl jsem upřímně nejvíce zvědav, jak si nabíječka poradí s Apple Watch. Není žádným tajemstvím, že v mnoha případech bezdrátových nabíječek s kolébkou pro Apple Watch se hodinky nemusí vždy dobít na 100 %.

Líbí se mi také naklopitelná tyčka s MagSafe, rovněž nejde o standardní vlastnost. Obecně se nabíječka ani zařízení během dobíjení nezahřívala. Bát se nemusíte ani nepříjemného pískání, kterým také řada nabíječek trpí. Pokud máte iPhone s MagSafe, mohu nabíječku s čistým svědomím doporučit.

Závěr

Pokud hledáte do ložnice jednoduchost a estetičnost, pak je model S310 od CubeNest jasnou jedničkou. Působí opravdu dobře, elegantně a k tomu je i 100% funkční. Chválím převážně použité materiály a celkovou pevnost. V prodeji je za příjemných 1 699 Kč.

Za poskytnutí produktu děkujeme partnerovi CubeNest. Bezdrátovou nabíječku najdete ZDE

Klady:

Rychlost nabíjení

Prostor pro Apple Watch

Minimalistický vzhled

Vyšší váha = lepší stabilita

Qi standard a MagSafe s podporou 5W, 7,5W, 15W či 20W

Cena

3v1 Bezdrátová magnetická nabíjecí podložka S311

Design a konstrukce

Do rukou nám na recenzi dorazilo vícero nabíječek značky CubeNest, v tomto článku se však budeme věnovat 3v1 bezdrátové magnetické nabíjecí podložce S311. Jestli si někdo potrpí na kvalitu a design, tak jsem to já.

Zprvu jsem se opravdu bál, že designový prvek připomínající tkaninu bude ve skutečnosti vypadat lacině, nebo že kovové části jsou plastovou imitací. Naštěstí se ani jeden scénář nepotvrdil. Tkanina sice nedosahuje takových kvalit, ovšem její povrch je na omak opravdu příjemný.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Jak je vidět na přiložených snímcích, jedná se o 3v1 podložku. Nabíjet lze současně iPhone, Apple Watch nebo třeba AirPods. Během testování jsem měl problém s dobíjením pouze hodinek. Abych mohl hodinky nabíjet, musel jsem do vyhrazené části umístit vlastní kabel a ten do nabíječky připojit. Bohužel ale nabíječka nebyla schopna „utáhnout“ současně iPhone, AirPods a Apple Watch. Musel jsem tedy hodinky odpojit a umístit do klasického adaptéru, ovšem s tím, že koncovka v kolébce od podložky zůstala. Takové situace mě mrzí. Na druhou stranu, s tímto má problém vícero výrobců bezdrátových nabíječek.

Problematiku jsem konzultoval s výrobcem a došlo k produktové vadě, tj. můj testovaný kus byl vadný. V balení je schválně připraven 20W adaptér, aby veškerou zátěž zvládl. Proto mi bylo divné, že by nabíječka hodinky neutáhla. Když to rozpočítám, tak iPhone si vezme 7,5W, Apple Watch 3W a AirPods 5W. Tím pádem zde zůstává ještě rezerva.

Obecně je podložka vyrobena z kvalitního plastu s měkkým vnějším povrchem, díky kterému působí velmi pevně a zároveň, troufám si říci, prémiově. Možná by podložce slušely hranaté rohy, čímž by se prezentovala jako modernější dokovací stanice. Celou jednotku pak napájí jediný kabel, který je zasunut do zadního prostoru zařízení.

Rychlosti nabíjení

Předně se sluší říci, že podložka potřebuje ke své práci 20W adaptér. Ten je naštěstí součástí balení, což z mé zkušenosti není úplně standardem. Bezdrátová nabíječka je kromě Qi standardu kompatibilní také s funkcemi MagSafe. Z mé zkušenosti nabíjí všechna tři zařízení optimální rychlostí. Oceňuji také funkci, díky které podložka automaticky vypne nabíjení (po plném nabití zařízení).

Zdroj: Dotekomanie.cz

AirPods mají omezenou rychlost nabíjení, takže jejich napájení je omezeno na 5W. Hodinky Apple Watch Series 7 nabízí rychlost, při které se na 80 % stavu dostanete za pouhých 45 minut, přičemž 8 minut vám může poskytnout 8 hodin sledování spánku. Upřímně jsem neměl novou generaci hodinek při ruce, nemohl jsem tedy tuto funkci otestovat.

Vzhledem k tomu, že podložka podporuje MagSafe funkce, můžete rychle dobíjet iPhone (samozřejmě modely, které podporují MagSafe). iPhone 12 nebo iPhone 13 lze nabíjet až 15 W oproti nabíječce Qi, která je schopna pouze 7,5 W.

Zdroj: Dotekomanie.cz

S největší pravděpodobností je nabíječka vybavena dvěmi cívkami, neboť pro zahájení nabíjení telefonu a AirPods musíte být přesní. To v praxi znamená, že zařízení musíte umístit přesně na značku „+“. Pokud jen lehce zařízení umístíte mimo označené místo, k nabíjení nedojde. Podložka je samozřejmě vybavena různými certifikáty ochrany, zejména jde o tepelnou ochranu, přepěťovou ochranu a proudovou ochranu.

Závěr

Pokud patříte mezi jablečné uživatele, mohu 3v1 bezdrátovou magnetickou nabíjecí podložku S311 doporučit. Stane se skvělým společníkem ve chvíli, kdy vlastníte Apple Watch, iPhone a AirPods s podporou bezdrátového nabíjení. Nabíječka je ale vhodná i pro majitele jiných telefonů. V tomto případě ale nebudete moci těžit z nabíječky pro Apple Watch. Jestliže vás 3v1 nabíječka od CubeNest zaujala, můžete si ji na oficiálním e-shopu pořídit za 1 099 Kč.

Za poskytnutí produktu děkujeme partnerovi CubeNest. Bezdrátovou nabíječku najdete ZDE

Klady:

Rychlost nabíjení

Prostor pro Apple Watch

Minimalistický vzhled

Snadné pro cestování

Qi standard a MagSafe s podporou 5W/7,5W/18W/35W

Cena

Zápory:

Problém s dobíjením Apple Watch, bylo potřeba kabel připojit do samostatného adaptéru



Domů » Články » Recenze dvou 3v1 bezdrátových nabíječek, je lepší podložka nebo MagSafe?! [recenze]

reklama reklama