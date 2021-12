Pivo Pod – panoramatický otočný držák pro skvěle vypadající fotografie a videa [recenze]

Zdroj: Dotekomanie

Pivo Pod panoramatický držák, je šikovné a především kompaktní zařízení, které vaše fotografie a videa pozvedne na mnohem vyšší úroveň. V kombinaci s aplikací Pivo Play a dalšími aplikacemi můžete pořizovat skvělé fotografie a videa díky zábavným vestavěným režimům.

Pivo Pod panoramatický držák je prostě skvělý a zábavný

Pokud patříte mezi ty, kdo chtějí své fotografie a videa opradvu vylepšit o zajímavé efekty, nebo patříte mezi ty, kdo často sdílejí své fotografie a videa na Instagram, nebo streamujete na Youtube, pak je pro vás Pivo Pod skvělým pomocníkem, který zastane velkou práci za vás, uvolní vám ruce a vy se tak můžete věnovat plně tomu, aby vaše snímky a videa vypadaly opravdu cool.

Co Pivo Pod vše nabízí a jaký je design?

Pivo Pod je kompaktní, takže ho klidně vložíte do kapsy. Je vybaven integrovaným motorkem, díky kterému vás Pivo Pod dokáže automaticky snímat v úhlu až 360°. Rychlost otáčení lze nastavit v aplikaci Pivo Play u většiny režimů. Je to jednoduše chytrý držák, který spárujete se svým telefonem skrze aplikaci Pivo Play, Pivo + a Pivo Cast a skrze bluetooth připojení. Díky němu již nemusíte přemýšlet nad tím, kam umístit telefon, nebo žádat svého kamaráda, aby vás natočil. Stačí telefon umístit do držáku, nastavit požadovaný režim a efekty a Pivo Pod udělá vše za vás.

Tělo držáku Pivo Pod je vyrobeno z plastu potaženého příjemným pogumovaným povrchem. Jediným ovládacím prvkem je tlačítko, které po zapnutí držáku bliká modře což signalizuje režim párování s telefonem.

Telefon se zařízením je párován skrze aplikaci, která zařízení rozpozná a připojí. Párování probíhá velmi rychle a bez sebemenších problémů. Pivo Pod je opatřen pro nabíjení microUSB vstupem, do které zapojíte nabíjecí kabel, který je součástí balení.

Ve spodní části jsou umístěny tři teleskopické nožičky po jejichž vytažení získá držák ještě větší stabilitu. V horní části se pak nachází úchytný mechanismu s přítlačnou plochou nastavitelnou pro různé tloušťky mobilních zařízení. Držák je vybaven i malou vodováhou, díky které budete mít vždy přehled o tom, že je držák umístěn v rovině.

Aby bylo ovládání držáku Pivo Pod ještě pohodlnější, je k němu dodán dálkový ovladač, kterým je možné ovládat otáčení držáku, změnu směru otáčení a nastavení režimů. V těle držáku na spodní straně se nachází 1/4 závit, která je kompatibilní se závity standardně vyráběných stativů.

Pivo Play aplikace nabízí 14 kreativních režimů

Režim Capture

Tento režim sleduje váš obličej, nebo postavu a podle toho, jak se pohybujete, se Pivo Pod otáčí za vámi. Režim otáčení můžete plně ponechat na umělé inteligenci, kdy je snímán obličej, nebo celá postava. Můžete nastavit v jaké části obrazovky vás držák bude snímat, zdali na okrajích, nebo uprostřed. Můžete také nastavit rychlost otáčení, auto zoom a mnoho dalšího.

Režim Panorama

Už nikdy nemusíte držet telefon v ruce při pořizování panoramatických snímků. Pivo Pod zařídí vše za vás. Stačí telefon umístit do držáku, spustit uzávěrku fotoaparátu a úžasný a stabilizovaný 360° snímek je na světě. Samozřejmě je možné úhel záběru nastavit dle potřeby.

Režim Many Me

V režimu Many Me držák dokáže pořídit až 15 snímků v intervalu 3 sekund. Počet snímků lze upravit, rovněž je možné nastavit směr otáčení držáku a to, zdali budou snímky pořizovány automaticky s intervalem 3 sekund, nebo budete chtít každý snímek pořídit ručně, až budete připraveni v té správné pozici.

Režim Flash

Režim Flash umí pořídit efektivní video, které se skládá ze dvou záběrů, mezi které je vložen efekt rychlého střihu kamery doplněného o zvukový efekt. Nastavit lze délku záběru, směr otáčení, úhel mezi záběry a manuální, nebo automatický režim.

Režim Double Take

Tento režim funguje na podobném principu jako režim Flash. Nejprve je pořízen první záběr, následně dojde k pootočení držáku o nastavený úhel a poté se držák vrátí zpět do výchozí pozice a je pořízen druhý záběr. Tento režim je ideální tehdy, když chcete aby se pořízené záběry od sebe lišily, například na prvním záběru jste bez převlečení a na druhém máte nějaký kostým, nebo masku. Opět lze nastavit úhel mezi dvěma záběry, směr otáčení, manuální, nebo automatický režim a délku pořízeného záběru.

Režim Versus

Tento režim se hodí například tehdy, pokud chcete natáčet dvě osoby a každá dělá něco jiného. Efekt spočívá v krátkých záběrech snímané osoby a rychlý přechod na záběr druhé osoby doplněný zvukovým efektem. Nastavit lze jeden až pět cyklů, směr otáčení, manuální, nebo automatický režim a délku záběru.

Režim 50/50

V režimu 50/50 držák pořídí nejprve statický snímek a poté se pootočí o nastavený úhel a pořídí krátké video. Nastavit lze směr rotace, manuální, nebo automatický režim a délku video záběru.

Režim Timelapse

Režim Timelapse pořídí sérii snímků v úhlu až 360°. Umístíte telefon do držáku na výšku, nebo na šířku, aktivujte spoušť a držák se začne otáčet kolem dokola. Můžete nastavit v jakém úhlu se bude držák otáčet, tedy od 20° až po 360°. Nastavit můžete rychlost otáčení a interval, v jakém budou pořizovány snímky.

Režim Studio

Režim Studio odvádí podobnou práci jako režim Timelapse s tím rozdílem, že namísto statických snímků vytváří videozáběr s 360° rotací. Kromě směru otáčení držáku je možné nastavit rychlost otáčení a délku pořizovaných snímků spojených ve video záběr.

Režim Tiny Planet

V režimu tomto režimu je vyfocena série snímků a aplikace snímky následně převede do takzvaného Tiny Planet efektu. Tento efekt lze následně upravit invertováním.

Režim Magic Edge

Režim Magic Edge pořídí dva krátké video záběry, které následně sloučí do jednoho videa rozděleného na dvě poloviny. Toto video lze následně přímo v aplikaci opatřit vestavěnými samolepkami.

Režim Clon Trail

Tento efekt vytvoří efekt naklonováné pohybující se osoby, kdy do statické postavy vstupuje postava pohybující se. Aplikace sama dokáže identifikovat na záběru postavu, takže není potřeba dalších úprav v dalších aplikacích. Stačí se jen pohybovat na záběru a kouzlo přijde samo.

Patří sen také režimy Many Me Video, které se aktuálně nachází ve verzi Beta a funguje na podobném principu, jako klasický režim Many Me. Režim Many Me Video pořizuje tři krátké video záběry, které jsou následně sloučeny do jednoho. Režim Multistream pak umí streamovat živé video na oblíbené platformy, jako je například Facebook, nebo Instagram.

Aplikace Pivo Play, Zdroj: Dotekomanie

Kromě výše uvedených efektových režimů je Pivo Pod také ideálním pomocníkem při videohovorech. S aplikací Pivo Cast je možné nejen uskutečňovat video hovory, ale také streamovat video do vašeho počítače a nebo na populární sociální sítě. Díky funkcím sledování obličeje si můžete při hovorech užívat naprosté volnosti. Opravdu se nám líbilo, jak Pivo Pod dokáže rychle reagovat pomocí AI na pohyb sledovaného objektu a přinášet tak vždy ideální záběr bez toho, aniž byste museli pracně hýbat s telefonem.

Technické specifikace:

Výška: 7,5 cm

Šířka: 6,5 cm

Váha: 454 g

Baterie: 500 mAh

Bluetooth 4.0

Nabíjení: micro USB

Dálkový ovladač: 2,4 Gz RF, 3V lithiová baterie

Závěr a hodnocení

Panoramatický otočný držák Pivo Pod mne velmi mile překvapil. Ačkoliv se to na první pohled nezdá, nabízí opravdu hodně funkcí a efektů, i když to je vykoupeno poněkud vyšší cenou. Oceňujeme přesnost sledovaného objektu, bohatý výběr režimů snímání a celkově velmi kvalitní zpracování produktu. Držák vykazuje také velmi slušnou výdrž na jedno nabití. Za hodinu nepřetržitého používání se kapacita baterie snížila zcela nepatrně.

Co by se naopak dalo vylepšit, jsou přenášené vibrace a hluk z integrovaného motorku, který sice není nijak významně rušivý, ale na video záběrech slyšet je. Rovněž aplikací je k držáku Pivo Pod hned několik a možná by nebylo od věci funkce, které jednotlivé aplikace nabízejí, sloučit do jedné.

Celkově držák Pivo Pod hodnotíme velmi dobře. Pokud hledáte skvělého pomocníka při vytváření efektivních videí a fotografií nejen pro sociální sítě, ale i pro zábavné focení a natáčení s rodinou, či přáteli, pak je pro vás držák Pivo Pod ideální volbou. Pořídit jej můžete u běžných prodejců s elektronikou za doporučenou cenu 2 899 Kč za Red verzi a 3 849 Kč za verzi Silver. Více informací se rovněž můžete dozvědět na stránkách výrobce.



