Nokia „Suzume“ objevena poprvé s Exynosem

Společnost Nokia u většiny posledních mobilních telefonů použila procesory od Qualcommu a MediaTeku, přičemž sem tam se objevila čipová sada od Unisoc. Na internet unikly první Geekbench testy připravovaného modelu s kódovým označením Suzume a vůbec poprvé je vybaven čipem od Samsungu.

Konkrétně vyšlo najevo, že Nokia „Suzume“ bude vybavena procesorem Exynos 7884B. Jedná se o 14nanometrový čip s poměrně starými specifikacemi – dvěma jádry Cortex-A73 a šesti jádry A53, plus Mali-G71 MP2 a LTE modem. Podle aplikace Geekbench byl Cortex-A73 taktován na 2,1 GHz, zatímco A53 běžel na 1,7 GHz.

Telefon také nebude bohatý v oblasti velikosti operační paměti. Aplikace zachytila 3 GB RAM, zato telefon běžel na Androidu 12. Bohužel jsou to zatím jediné informace, které se dostaly na veřejnost.

Spekuluje se ale, že kromě tohoto modelu Nokia chystá dohromady čtyři kousky. Dva z nich budou součástí Go Edition, zbytek bude zařazen do střední třídy. U některých modelů lze očekávat přítomnost trojice zadních fotoaparátů a LCD displeje.

Zdroj: gsmarena.com

