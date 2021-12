Motorola Edge X30 dorazí v prvním prosincovém týdnu

NenĂ­ to tak dávno, co generálnĂ­ Ĺ™editel Xiaomi potvrdil, Ĺľe Ĺ™ada Xiaomi 12 bude prvnĂ­, která vyuĹľije zcela novĂ˝ SoC Snapdragon 8 Gen 1. V prosinci ale nakonec dorazĂ­ další novinka, konkrĂ©tnÄ› 9. prosince se tento procesor objevĂ­ v Motorola Edge X30.Â

Ve vĂ˝sledku je asi jedno, kterĂ˝ z telefonĹŻ bude skuteÄŤnÄ› prvnĂ­ s tĂ­mto procesorem. V kaĹľdĂ©m případÄ› Motorola Edge X30 uĹľ nÄ›jakou dobu postupnÄ› uniká a uĹľ koneÄŤnÄ› vĂ­me, kdy bude novinka oficiálnÄ› pĹ™edstavena. OÄŤekáváme, Ĺľe zařízenĂ­ bude vyrobeno z kovu a skla a dokonce i vĂ­me, jak bude vypadat.Â

Zdroj: AndroidHeadlines

Unikly totiĹľ podrobnĂ© rendery, kterĂ© odhalujĂ­ nejen pĹ™ednĂ­, ale takĂ© zadnĂ­ stranu. Těšit se mĹŻĹľeme na displej s drobnĂ˝m prĹŻstĹ™elem, ve kterĂ©m bude umĂ­stÄ›n fotoaparát. Kolem displeje pak budou minimálnĂ­ rámeÄŤky, coĹľ telefonu dodává mimořádnÄ› hezkĂ˝ vzhled. ZadnĂ­ strana pojme trojici fotoaparátĹŻ ve vertikálnĂ­m zarovnánĂ­. ZajĂ­mavĂ© je, Ĺľe tlaÄŤĂ­tka pro zvýšenĂ­ a snĂ­ĹľenĂ­ hlasitosti jsou vpravo a tlaÄŤĂ­tko napájenĂ­/uzamykánĂ­ je vlevo. To naznaÄŤuje, Ĺľe na renderech je ÄŤĂ­nská varianta.Â

Telefon bude velmi pravdÄ›podobnÄ› využívat ÄŤteÄŤku otiskĹŻ prstĹŻ v displeji – zĹ™ejmÄ› by se mÄ›lo jednat o optickĂ˝ snĂ­maÄŤ. SoučástĂ­ zařízenĂ­ bude 5 000mAh baterie spolu s podporou opravdu rychlĂ©ho nabĂ­jenĂ­ – 68 W.Â

Motorola Edge X30 poskytne 6,67palcovĂ˝ 144Hz AMOLED displej s podporou HDR10+. 50megapixelovĂ˝ hlavnĂ­ fotoaparát bude doprovázet 50megapixelovĂ˝ ultraširokoĂşhlĂ˝ a takĂ© 2megapixelovĂ˝ hloubkovĂ˝ senzor. PĹ™ednĂ­ strana nabĂ­dne jedinĂ˝ 60megapixelovĂ˝ fotoaparát.Â

Zdroj: androidheadlines.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!