iPad mini 6 – malý, ale šikovný [recenze]

Apple iPad mini 6; zdroj: Dotekomanie.cz

Nový iPad mini byl letos představen již v šesté generaci, jedná se nicméně o jeho největší aktualizace od první generace z roku 2012. Mnoho let byl právě tento nejmenší iPad upozaděn a moc lidí už nedoufalo v nějaký velký upgrade. Letos se však vše změnilo a nový iPad mini 6 přináší zcela nový design z iPadu Air a další novinky. Jak se nám nový model používá? Jaké jsou naše zkušenosti?

Konstrukce

Pokud jste v posledním roce měli v ruce poslední generaci iPadu Air, nic vás tady nepřekvapí. A vlastně ani pokud jste za poslední roky drželi iPad Pro. Design a konstrukce vychází právě přímo z těchto modelů a máme tu tedy na tablet relativně tenké rámečky a ostře řezané boky. Jak jsem již zmiňoval, pro iPad mini je to velký krok kupředu. Ještě jeho předchůdce nabízel design originální první generace mini tabletu od Applu z roku 2012, který je na dnešní dobu již překonaný a zastaralý. Je až škoda, že to výrobci tak dlouho trvalo, ale přece jsme se dočkali.

Novinka sází také primárně na ovládání gesty, tlačítko domů je pryč a čtečka otisků prstů je stejně jako v případě iPadu Air 4 integrovaná do zapínacího tlačítka na horní straně zařízení. Je velmi rychlá, prst stačí přiložit opravdu na zlomek vteřiny. Pokud ho však přidržíte déle, zařízení se rovnou přesune na domovskou obrazovku.

Zajímavostí je přesunutí tlačítek pro ovládání hlasitosti. Ty jsou na tablety od Applu netradičně umístěny na horní straně vlevo, a to z jednoduchého důvodu. Na pravém boku, kde se obvykle nachází, by nebylo dostatek prostoru pro připojení Apple Pencil. Zatímco předchůdce podporoval právě jen starší Apple Pencil, zde již pochodíte jen s druhou generací tohoto stylusu.

Do ruky padne nový mini skvěle, je maličký a skvěle přenosný. Je tak přenosný, že se mi dokonce vešel do kapsy u jedněch kalhot. Pochválit musím jeho nízkou hmotnost, vůbec mi nevadilo ho držet dlouhou dobu jen v jedné ruce a číst si třeba knížku. To u větších tabletů bývá občas problém.

Není to ale tablet pro každého, menší velikost samozřejmě může i někoho odradit. Na nějakou produktivnější práci (například rychlá úprava fotek ze zrcadlovky) bude asi vhodnější větší model. Já si oblíbil používat iPad mini 6 jako takové „gaučové“ zařízení nebo na cesty do MHD. Zkrátka vezmete si ho do ruky a pohodlně surfujete na velkém displeji, sledujete videa nebo si něco přečtete.

Otázkou pak ale zůstává, jak máte velký telefon. Pokud máte třeba iPhone řady Max, nebo obdobně velký telefon, tenhle mini iPad asi nebude pro vás to pravé ořechové. Naopak třeba k iPhone mini se může jednat o skvělý doplněk.

Potěší stereo reproduktory, které hrají příjemně z obou stran v režimu na šířku. Zvukový výstup je solidní, ačkoliv větší iPady mají trochu lepší kvalitu.

Displej

Zobrazovací panel nabízí úhlopříčku 8,3 palce s rozlišením 2266 × 1488 a jedná se bohužel o obyčejný IPS LCD panel, který zvládne maximálně 60 Hz. Osobně bych tu viděl hlavně mnohem radši nějaký OLED panel, nebo aspoň miniLED.

Na obyčejnější IPS panel si zvyknete a spolu s ním si budete muset zvyknout ještě na jeden menší neduh, který bývá označován jako „jelly scrolling“ efekt. V orientaci na šířku se displej překresluje při posouvání doleva/doprava v horní části pomaleji než v té dolní. Osobně jsem si toho všimnul hned po prvním zapnutí tabletu, po pár dnech jsem si však celkem zvyknul a tolik mi to už nevadí.

Maximální jas displeje je pouze 500 nitů, což také není mnoho. Pokud tablet plánujete používat venku na slunci, může to být problém. Během testování však venku moc slunce nebylo, a tak jsem toto nemohl příliš zhodnotit.

Co mě také zaujalo, je hůře optimalizované rozhraní systému pro malý displej iPadu mini. Je totiž titěrné a některé prvky jsou na můj vkus opravdu velmi malé. Třeba widgety jsou ještě menší než při zobrazení na iPhonu mini. Můžete si zvětšit sice velikost písma, ale ne celého rozhraní.

Hardware

Uvnitř tepe stejný čip jako v nejnovějších iPhonech 13 a nový iPad mini 6 je tak vlastně nejlevnější zařízení s ,Apple A15. Dokonce se jedná o výkonnější (a o generaci novější) čip, než je v dražším iPadu Air 4. Vše je tak krásně plynulé a rychlé. Právě díky novému čipu A15 získal nový iPad mini také podporu 5G, což jsme ale neotestovali, jelikož jsme dostali na recenzi kus pouze s WiFi modulem.

Operační paměť dostala do vínku 4 GB, což na dnešní dobu již není mnoho, ale díky dobré optimalizaci jsem neměl žádný problém s nějakým častějším znovu načítáním aplikací.

V benchmarku Geekbench 5 získala novinka podobné skóre jako právě již zmíněný iPhone 13, ačkoliv maličko nižší bylo. Hodnota multi-core se pohybuje kolem 4400 bodů a single-core pak kolem 1700.

Pochválit Apple musím za přechod na USB-C i v případě tohoto malého tabletu. Tento moderní oboustranný konektor tak nahradil dnes již vcelku pomalý Lighting konektor. Pokud však používáte zároveň iPhone, možná to bude občas na cestách na škodu. Pokud si totiž vezmete třeba jen tento iPad a iPhone, budete nově potřebovat dva konektory.

Specifikace iPad mini 6

displej: 8,3 palců, rozlišení 1488 x 2266 , IPS LCD, 60 Hz

procesor: Apple A15

RAM: 4 GB

úložiště 64/256 GB

Foťáky: zadní – 12 MPx, f/2.4 (4K@60FPS) přední – 12 MPx, ultra širokoúhlý

stereo reproduktory

iPadOS 15

5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth v5.0

rozměry: 195,4 x 134,8 x 6,3 mm, 293 gramů

baterie: 5 124 mAh

Výdrž baterie Apple definuje úplně stejně snad u každého iPadu včetně tohoto mini, a to na až 10 hodin prohlížení webu v síti Wi‑Fi nebo sledování videa. Z vlastních zkušeností je změřit přesně čas při běžném používání celkem náročné, nicméně k 10 hodinám jsem se nejspíš blížil. Takový videohovor však dokáže vybít baterii velmi rychle.

Software

Nový iPad nabízí systém iPadOS, tedy v podstatě iOS s optimalizací na větší plochu iPadu. Potěšující zprávou je fakt, že i na tomto mini modelu fungují všechny režimu multitaskingu, oken vedle sebe nebo přes sebe. Dokážete tak být mnohem produktivnější ve srovnání třeba s iPhone Max, kde můžete mít vždy otevřenou jen jednu aplikaci.

Fotoaparát

Fotoaparát na zádech je jen jeden a potěší také přítomnost přisvětlovací LED diodu (tu třeba iPad Air 4 nemá). Jedná se o 12 MPx snímač s velice povedeným HDR. Jeho výsledné snímky můžete vidět níže, s ubývajícím světlem kvalita klesá a v noci se samozřejmě nemůže rovnat senzorům v iPhonu. Na vyfocení dokumentu nebo nouzovou fotku prostředí kolem vás, je to však dostačující.

Velice pochválit pak musím přední fotoaparát, jelikož zde máme 12MPx ultra širokoúhlý snímač. Ten podporuje také funkci Center Stage, kdy vás bude automaticky při hovoru přibližovat podle toho, kde se nacházíte.

Noc – iPad mini 6 vs iPhone 12 mini

Pro zajímavost níže můžete vidět porovnání snímků v noci z iPadu mini 6 a iPhone 12 mini (s nočním režimem). Rozdíl je zvlášť v téměř úplné tmě velmi výrazný. V praxi však budete pravděpodobně mít obě zařízení u sebe, a tak je rozhodně lepší sáhnout po iPhonu.

Zhodnocení

Nový iPad mini 6 není žádné revoluční zařízení. Jedná se však o tablet, na který mnoho uživatelů několik let čekalo. Mini iPad si určitě svoje zastánce najde a ti z něj budou nadšeni.

Určitě ocení stále kompaktní velikost, tenčí rámečky, lepší reproduktory, rychlejší procesor s více pamětí, super širokoúhlou přední kameru nebo nový design. Menší zklamání panuje v oblasti displeje, který by mohl mít vyšší jas a také by nemusel trpět defektem „jelly scrolling“. Kdybychom tu měli AMOLED nebo 120Hz, cena by také byla patrně o něco vyšší. A ta právě začíná na 14 490 Kč, což není vůbec špatné. Je tak jen na vás, zda vůbec ještě dnes malý tablet potřebujete, nebo si radši připlatíte za větší model.

České ceny

iPad Mini 64 GB WiFi – 14 490 Kč

iPad Mini 64 GB 5G – 18 490 Kč

iPad Mini 256 GB WiFi – 18 490 Kč

iPad Mini 256 GB 5G – 22 490 Kč

Za zapůjčení iPadu mini děkujeme Smarty.cz. Ten si můžete zakoupit ZDE



Domů » Recenze » iPad mini 6 – malý, ale šikovný [recenze]

reklama reklama