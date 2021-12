GUG prosinec – DigiDay, Livesport, tipy a triky

GUG.cz – jsme komunita lidí (dobrovolníků) se zájmem o nejnovější technologie. Jsme učitelé, podnikatelé, vývojáři, maminkatelky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, přednášky, workshopy a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

ZPRÁVY Z KOMUNITY

Zvládli jsme DevFest! Sledovali jste? Byla to nejtěžší akce, kterou jsme kdy pořádali. Ale povedla se i díky profíkům ze SlidesLive a profíkům z Kina Etáž a jejich skvělé kuchyni. Vynikající jídlo a pití dodávalo energii po celý den řečníkům, řečnicím i celému realizačnímu týmu. Díky! Díky i všem partnerům, kteří akci podpořili. // Zúčastnili jsme se akce Tech4Good v pro nás novém prostředí AirMeet (dobrý!), pokud tě zajímá v jakém stavu je IT v neziskovkách v ČR, v Německu a na Ukrajině, věz, že ve čtvrtek 9. 12. se koná akce Digital Transformation for Good, kde se o tom bude mluvit. // Slavíme rok spolupráce s Techsoupem a 100 neziskovek, kterým se díky ní dostalo pomoci. // Přidaly se k nám Ivana a Dorka a my máme radost! Chceš se přidat taky? Piš na info@gug.cz!

NEJBLIŽŠÍ AKCE

Livesport Talk XI – Livesport

Už dnes večer v 18:00 si můžete naladit další díl série Livesport Talk, tentokrát s názvem Radosti a strasti softwarového vývoje. Jedná se o panelovou diskuzi, kterou pořádá Livesport ve spolupráci s Česko.Digital a kterou bude moderovat naše Eliška Čejpová. Celý stream pak bude mít pod palcem náš Jirka Bartušek.

Digi Day pro neziskovky

Na dvouhodinový výlet digitálním světem pro neziskovky vás vezmou Markéta, Ondřej a Filip už tento čtvrtek 2. 12. Nástup v 15:00 před obrazovkou, registrovat se nezapomeňte nejpozději zítra tady: go.gug.cz/DigiDayNGO

DigiDay pro vzdělávání

Dotknout se vesmíru, YouTube z rychlíku a další zajímavý program ladíme pro učitelky, učitele a všechny fandy vzdělávání. Registraci na akci, která se bude konat v pondělí 13. 12. 2021 od 17:00 nezapomeň vyplnit ještě dnes.

TIPY A TRIKY

Musíš na Slacku dělat živého/živou, i když úplně ready nejsi? Zapni si one-click reactions a reaguj jak o medaile! Preferences -> Messages & media -> Show one-click reactions on messages. // Jak vytvořit skvělý videokurz se naučíš od Dana Gamrota na SEDUO. Do čtvrtka se zaváděcí slevou! // Android Beam/AirDrop – ale pro jakékoliv zařízení pouze s prohlížečem, po lokální wifi. // Důkaz existence tvojí práce – nápad ti s blockchainovým razítkem už nikdy nikdo nečórne. Skvělá grátis pojistka nejen pro všechny tvůrce. Blockproof. Mrk. // Nástroje a rámce, ve kterých můžeš přemýšlet o výzvách a problémech. „Starých dobrých“ 100 metod, a novějších taky dobrých, nevíme kolik přesně, untools (taky z Brna, hej:). // Nestačí calendly verze zdarma? Postačí zcal. Mělo by!



