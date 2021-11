Předchozí modely Galaxy Watch získaly aktualizaci

Samsung nezapomněl na předchozí modely Galaxy Watch a přináší velmi důležité instalační balíčky. K dispozici je One UI, které uživatelům hodinek nabídne jednodušší ovládání. Majitelé Galaxy Watch, Watch Active, Watch Active2 a Watch3 mohou využívat další nové funkce a řadu ciferníků.

Velmi důležitým bezpečnostním prvkem, který si Samsung pro předchozí modely připravil, je funkce detekce pádu. Funkcionalita dokáže identifikovat tvrdé pády a automaticky přivolat pomoc. Tato funkce je k dispozici pro Galaxy Watch Active2 a Watch3.

Přibyla také aktualizovaná výzva, kterou využijete hlavně ve skupině přátel. Právě skupinová výzva vám umožňuje cvičit s přáteli bez ohledu na to, jak daleko od sebe jste. Mezi sebou se uživatelé mohou motivovat a být neustále ve spojení. Můžete například soutěžit o to, kdo bude mít nejlepší čas v běhu nebo kdo spálí více kalorií.

Hodinky se dočkaly také 10 nových ciferníků, které se poprvé objevily u modelu Galaxy Watch4. Ciferníky Big Number nebo Active můžete vychutnat i na starším modelu.

Zdroj: news.samsung.com

