Platby v rámci aplikace WhatsApp – Meta zřejmě testuje integraci platební služby Novi

Přímé platby mezi uživateli v aplikaci WhatsApp jsou v současné době podporovány v Brazílii a Indii. Podle nejnovějších informací by se toto mohlo změnit a přímé platby by se mohly rozšířit i do jiných zemí.

WhatsApp zřejmě testuje zasílání financí v rámci své aplikace

V jedné z beta verzí aplikace WhatsApp byl objeven kód, který nasvědčuje tomu, že společnost Meta chce posílání finančních prostředků mezi uživateli rozšířit globálně. Podle zjištěného kódu bude aplikace vyžadovat ověření identity. S tím souvisí integrace služby Novi vlastněná firmou Meta. Služba Novi je aktuálně dostupná pro uživatele v USA a Guatemale a umožňuje zasílání finančních prostředků podobně jako například PayPal. Výhodou služby Novi je ta, že si za finanční transakce neúčtuje žádné poplatky.

Služba Novi, resp. transakce probíhají tak, že finanční prostředky jsou převedeny na digitální měnu USDP (Pax Dollar) – 1 USDP = 1 americký dolar. Dle sdělení společnosti je odesílání finančních prostředků stejně tak jednoduché jako poslat uživateli zprávu. Aby bylo možné finanční transakce uskutečnit, bude nutné ověřit identitu uživatele pomocí průkazu totožnosti. V současné době kód aplikace právě odhalil fragmenty, které poukazují na to, že společnost Meta možnost ověření totožnosti testuje. V současné době prozatím netušíme, pro jaké regiony bude zasílání plateb mezi uživateli dostupné.

