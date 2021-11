OPPO Find N bude skládací technologická nálož

Zdroj: FoneArena

Čínská společnost OPPO chystá skládací telefon pod názvem OPPO Find N, o čemž jsme vás informovali už dříve. V zahraničí ale začaly kolovat bližší detaily telefonu, takže si dokážeme udělat poněkud jasnější představu o tom, co od zařízení lze očekávat.

Zahraniční média se opírají o uniklé informace, které zmiňují příchod skládacího displeje se 120Hz frekvencí, druhý externí displej nabídne 60Hz obnovovací frekvenci a bude mírně zakřiven. Vnitřní displej bude mít výřez, konkrétně půjde o tzv. průstřel, ve kterém najdeme fotoaparát (v levém horním rohu), naopak vnější displej jej bude mít umístěn v horním středu. Přední fotoaparát by pak měl nabídnout nespecifikovaný 32MPx senzor.

Naopak zadní strana by mohla poskytnout 50MPx fotoaparát typu IMX766, 16MPx senzor IMX481 a 13MPx senzor Samsung S5K3M5 s maticovým designem, jako známe u Reno 6. Zařízení by mělo poskytnout 6,5palcový externí displej, 8palcový vnitřní displej, procesor Snapdragon 888 a další technologické vychytávky. Telefon by měl být představen během první poloviny příštího roku a cena by se měla pohybovat kolem 1 567 dolarů.

