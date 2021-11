Google aplikace dostane plovoucí widget

Zdroj: Google

Google se s příchodem Androidu 12 soustředil na nasazení designového směru nazvaného jako Material You. To se týká i aplikace Google pro mobilní telefony. Ukazuje se, že si společnost pohrává s jedním prvkem, který by měl nabídnout možnost vyhledávání odkudkoliv z prostředí.

Google aplikace a nová podoba s Material You [aktualizováno]

PlovoucĂ­ widget

V rámci beta programu aplikace Google se některým uživatelům nabízí nový plovoucí prvek, který se umí zobrazit nad ostatními aplikacemi. Dá se říci, že se jedná o jakousi variaci bublin. Pokud se na vás dostane, dojde ihned k jeho zobrazení společně se zprávou, jestli chcete tento prvek nechat na obrazovce, nebo ho chcete odstranit.

Pokud si ho necháte, můžete ho přesunout kamkoliv. Nabízí jen dvě tlačítka. Jedno je pro přímé zadání dotazu pro vyhledání, druhý je pro diktování. Samozřejmě jde tento prvek deaktivovat nebo aktivovat z nastavení aplikace. Novinka se zobrazuje ve verzi aplikace 12.44 (beta).

Google si s tímto prvkem pohrává již přes rok, ale zatím nedošlo k nějakému rozšíření. Možná se díváme na finální podobu. Otázkou je, jestli je po takové funkce zájem.

