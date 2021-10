Xiaomi zřejmě brzy představí smartphone se 4K OLED displejem

Zdroj: Dotekomanie.cz

Podle záznamů z certifikační společnosti TENAA bychom se mohli brzy dočkat nového smartphonu od Xiaomi, který by měl být vůbec první telefonem s 4K OLED displejem. Seznam TENAA pro Xiaomi s označením 2109119BC poodhaluje, že by telefon měl být vybaven displejem s úhlopříčkou 6,55 palců a rozlišením 3 840 x 2 160 pixelů.

Plánovaný smartphone Xiaomi by měl přijít se 4K OLED displejem

Plánovaný smartphone by měl být poháněn osmijádrovým čipsetem taktovaným na frekvenci 2,4 GHz doplněným o 12 GB RAM a úložištěm s kapacitou 512 GB. Mluví se o čipsetech Qualcomm 778G a 780G. Bude se tedy jednat o vskutku prémiový telefon, ačkoliv by se mělo jednat o telefon spadající do střední třídy.

Podle technických specifikací by měl být telefon dále vybaven kamerovým systémem sestávajícím ze tří čoček. Hlavní snímač by měl mít rozlišení 64 MPx a zbylé dva rozlišení 8 MPx. Podle seznamu by měl být telefon k dispozici až v deseti barevných provedeních: černá, bílá, červená, žlutá, oranžová, růžová, azurová, zelená, fialová a modrá. Samozřejmostí bude systémová nadstavba MIUI 12.5 se systémem Android 11.

Zdroj: androidcentral.com



