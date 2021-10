USB C dostane nové značení

Fotka od tomekwalecki z Pixabay

Standard USB se vyvíjí každým rokem a ačkoliv není dokonalý, tak se organizace USB Implementers Forum snaží přinést nejrůznější novinky. Například jsme se dočkali USB Power Delivery 3.1, což je specifikace pro nabíjení. Ta nově nabídne až 240 W. Takové technologie se nedočkáme jen tak u mobilních telefonů, ale například notebooky budou moci používat pro nabíjení USB C i při potřebě většího množství energie. S tím ale bude souviset nové značení USB C produktů.

Nová loga

USB IF se pochlubilo, jak bude vypadat nové značení. To původní se soustřeďovalo jen na samotné rychlosti přenosu dat, nijak nerespektovalo samotné nabíjení, a to již současná verze zvládá 100 W. Jsou zde ale komplikace s certifikací, respektive ne každý kabel s USB C zvládne všechny rychlosti nebo nabíjení.

Níže můžete vidět nová loga pro certifikované produkty. První sloupeček obsahuje loga pro samotná balení, druhý následně zobrazuje logo, které nalezneme na samotném kabelu. Zde uvidíte buď samotnou rychlost přenosu, nebo výkon nabíjení. Samozřejmě je k dispozici ještě kombinovaná verze. Je ale otázkou, jak se výrobců podaří zaková loga umístit na kabely, když jsou poměrně komplikovaná.

I nabíječky dostanou své logo, ale bude určeno jen pro samotné balení. Díky tomuto zjednodušení se budou moci zákazníci jednodušeji rozhodnout, jestli jim stačí konkrétní kabel, nebo potřebují lepší. Tato loga by měla být jen na certifikovaných produktech, ale i tak je lepší prověřovat produkty a neriskovat s levnými kopiemi.

