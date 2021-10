První velká technologická akce po pandemii. Jaké bylo WebExpo 2021?

Po vynucené loňské koronavirové pauze se do pražské Lucerny po dvou letech navrátila největší akce pro technologickou komunitu ve střední Evropě. Konference WebExpo proběhla ve dnech 21. až 23. září a navzdory nejistotě spojené s vývojem pandemie zvládla návštěvníkům nabídnout nabitý program s 92 speakery, mentory a vedoucími diskuzí z Česka i zahraničí během tří dnů. Dostalo se v něm na strašidelný potenciál deep-fake videí, ekologické dopady surfování na webu, marketing pro portál s pornografií nebo jak jediný člověk už 25 let sám vyvíjí nástroj využívaný v miliardách zařízení, a to nejen na Zemi, ale i na Marsu.

Celá konference WebExpo probíhala v hybridním režimu. Návštěvníci se tedy mohli účastnit přednášek, diskuzí a workshopů naživo přímo v pěti architektonicky zajímavých sálech Paláce Lucerna nebo virtuálně přes službu Eventee. Hybridně na akci vystupovali také hosté – většina z nich se objevila fyzicky na pódiu, ale neobvyklé nebyly ani virtuální přednášky. To byl případ řečníků zejména z Austrálie, USA a Asie, ze kterých bylo složité – a někdy dokonce i nemožné – do Česka přicestovat.

Nabitý třídenní program se skládal z přednášek, diskuzí a workshopů a to své si tam našel opravdu každý, od vývojářů přes designéry, výzkumníky, marketingové specialisty, až po manažery. Organizátoři se opravdu snažili mít zastoupené všechny oblasti úzce spojené s webem a podnikáním na něm. Na konferenci byla zastoupena celá řada globálních technologických lídrů, jako byl třeba Microsoft či Google, ale ještě více byla vidět přehlídka úspěšných startupů, ať už zahraničních, tak těch tuzemských. Nechyběli ani startupoví jednorožci Pipedrive nebo Outreach. Ten na konferenci dokonce prezentovalo hned šest speakerů.

S novými technologiemi přichází velká zodpovědnost

Konferenci vykopnul Vitaly Friedman, odborník na UX design a spoluzakladatel online portálu Smashing Magazine pro designéry, který moderoval přednášky ve velkém sále Lucerny. Než se celý sál zaplnil, bavil již usazené návštěvníky tím, že po nich házel sladkosti. Následně už se ředitelka WebExpo Šárka Štrossová ujala úvodního slova společně s Petrem Burianem, CTO české společnosti Livesport, která je Platinovým partnerem konference.

Následovala přednáška jednoho z největších hostů celé konference, která rozhodně návštěvníky nezklamala, přestože byla virtuální. VFX umělec z Belgie Chris Umé posluchače zasvětil do tajů deep-fake videí, kterými opakovaně dobyl internet virálními hity s falešným Tomem Cruisem, anglickou královnou Alžbětou nebo Glumem zpívajícím písně Sinead O’connor. Ve svém talku mluvil nejen o technologických možnostech tvorby hyper-realistických deep-fake videí, jejichž možnosti se posouvají prakticky každý den, ale také o etické stránce jejich tvorby. Už nyní máme problém nechytit se do pasti fake-news, co si teprve počneme s falešnými politiky stěží rozpoznatelnými od těch skutečných? Posluchači tak přednášku opouštěli částečně oslněni možnostmi dnešní technologie, částečně vystrašeni tím, jak lidé mohou technologie využít. Zatím se naštěstí omezujeme hlavně na virální videa a filmový průmysl.

Internet versus životní prostředí. I surfování po webu má následky

Z tuzemských řečníků během prvního dne zaujala posluchače mimo jiné také Markéta Beníšek z agentury Footprint Digital. Ta své publikum zasvětila do problematiky digitální uhlíkové stopy. Uživatelé internetu totiž také generují oxid uhličití – čistě tím, že navštíví nějaký web. Jedno načtení webu přitom průměrně vygeneruje 3 gramy CO2.

Nezůstalo však pouze u kritiky, ale přednášející posluchačům nabídla i konkrétní doporučení pro vývojáře, jak svůj web mohou učinit ekologičtějším. Méně komplikované weby, komprimace multimédií, méně dat k přenosu, eliminace nepoužívaných bloků kódu i prosté zmenšení zbytečně velkého fontu může přispět k zmenšení dopadu na životní prostředí. A má to i příjemný vedlejší efekt – výrazně rychlejší načítání webu.

Nostalgie počátků českého internetu a budoucnost českého eGovernmentu

Jedním z témat prolínajících se napříč konferencí byly letošní třicáté narozeniny první webové stránky na světě. Vzhledem k tomu, že díky své virtualitě bylo letošní WebExpo o něco více „české“ než obvykle, organizátoři využili situace a připravili blok dvou přednášek s českými odborníky z řad veřejného sektoru k minulosti i budoucnosti internetu v Česku.

Nejprve se na pódiu ukázala dvojice Jiří Peterka, člen rady Českého telekomunikačního úřadu, a Jan Gruntorád, bývalý ředitel sdružení CESNET, který před téměř 30 lety připojil Česko k internetu. Společně vyprávěli příběh příchodu internetu do Česka nebo jak si web musel své místo na výsluní vydobýt v konkurenci dalších služeb. Poměrně velká část návštěvníků konference v této době ještě ani nebyla na světě, a tak pro ně byl autentický pohled dvou pamětníků

Na výlet do minulosti ihned navázala diskuze, tentokrát hledící do budoucnosti. Vedl ji Michal Bláha z projektu Hlídač státu a zapojili se do ni Roman Vrba z odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra, Přemysl Sezemský z odboru elektronizace justice z Ministerstva spravedlnosti a Martin Podveský, Solution IT Architect z Generální ředitelství cel. Společně se hosté bavili o projektech, jaké se na jejich úřadech chystají a společně se snažili identifikovat největší překážku v lepším a rychlejším rozvoji eGovernmentu. Většinou je to podle nich zákon o zadávání veřejných zakázek, který jim při projektech příliš svazuje ruce.

Příští rok už v červnu

Kromě četných přednášek letošní program WebExpo už tradičně doprovázelo mnoho dalších aktivit. Workshopy, hodiny mentoringu, stánky společností oslovující zájemce o práci, program partnera Livesport v Kavárně Lucerna a program pro děti, které si mohly vyzkoušet ovládat roboty, vytisknout si postavičky na 3D tiskárně nebo jednoduše programovat s Legem. Zajímavou perličkou byly také diskuse u kulatého stolu, které byly streamovány 360° kamerou. Po denním programu se účastníci opět mohli vydat networkovat na party.

Navzdory odkládání konference z minulého roku, přesouvání programu a dalším omezením kvůli pandemii se podařilo uspořádat vcelku normální 13. ročník WebExpo, akorát okořeněný trochou virtuálna. Už nyní organizátoři přemýšlí nad dalším ročníkem, který se příští rok bude konat v klasickém předprázdninovém termínu – 10. až 12. června 2022.



Domů » Články » První velká technologická akce po pandemii. Jaké bylo WebExpo 2021?

reklama reklama