18. října proběhne další Apple Keynote, dojde na nové MacBooky

Společnost Apple potvrdila, že se chystá na další podzimní Apple Keynote, která tentokrát proběhne 18. října 2021 v 19 hodin našeho času. Samozřejmě i tentokrát půjde o virtuální akci, tedy bez reálných diváků v hledišti. Na co se můžeme těšit?

Zahraniční média a hlavně analytici více a více upozorňují na příchod 14palcového a 16palcového MacBooku Pro s novější a rychlejší verzí čipu M1. Navíc lze očekávat, že si nové Macy budeme moci objednat takřka ihned po představení, což je příjemná změna v covidové době.

Zajímavý bude nejen 14palcový model, ale hlavně 16palcový MacBook Pro. Jedná se o nástroj, na který většinou vsadí nároční uživatelé, zejména vývojáři, grafici a tvůrci video obsahu. Právě u největší varianty jsme zvědavi, jak bude nový M1 čip fungovat. Není totiž žádným tajemstvím, že M1 prozatím podporuje jen 16 GB RAM, což je upřímně pro 16palcový model málo.

Zdroj: macrumors.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!