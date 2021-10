Realme C21 přichází na pulty českých obchodů [aktualizováno]

Realme C21; Zdroj: Realme

Aktualizováno 6. 10.

Se značným odstupem od uvedení jsme se dočkali modelu Realme C21 (2021). Jeho cena je nastavena na 2 499 Kč, což při pohledu na konfiguraci není vůbec špatná částka.

Původní článek 5. 3.

Společnost Realme v tomto týdnu představila nadějný model Realme GT, který by se dal pospat jako cenově dostupný mobil se Snapdragonem 888. Doslova jej společnost propaguje jako herní smartphone. Zřejmě se jedná o první mobil z mnoha. Mezitím se portfolio této společnosti rozšířilo o model Realme C21.

Realme GT je novinka se Snapdragonem 888

Realme C21

Řada Realme C zapadá do nejnižší kategorie mobilů, a to nejen z pohledu specifikací. Na druhou stranu vybočují mobily například větší kapacitou baterie. Příkladem mohou být loňské modely Realme C11 a Realme C12. Už jen podle označení Realme C21 by se dalo odhadovat, že se jedná o vylepšenou novou generaci, ale ve skutečnosti se jedná spíše o upravenou verzi C12.

Firma jednoduše recyklovala hodně specifikací. Například procesor je stejný, tedy Helio G35 od Mediateku. Na přední straně je stále 6,5palcový displeje s HD+ rozlišení a na zadní straně je trojce foťáků s 13MPx senzorem včele. Další dva mají po 2 MPx a slouží jen pro dodatečné efekty.

Dalo by se říci, že jediným rozdílem je kapacita baterie. Ta klesla z 6000 mAh na 5000 mAh. Realme C21 tedy nenabízí nějak velké změny k lepšímu, spíše naopak. Cena je nastavena v přepočtu na 2 700 Kč. Je otázkou, jestli se bude tento model prodávat i u nás. Vzhledem k tomu, že se u nás prodával model C11 a nikoliv C12, tak bychom očekávali, že se dříve nebo později u nás objeví právě Realme C21.

Specifikace

displej: 6,52 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), 20:9, Corning Gorilla Glass

procesor: 2,3 GHz Octa Core MediaTek Helio G35

3GB LPDDR4x RAM

úložiště: 32 GB (eMMC 5.1) + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 10 + realme UI

foťáky: zadní – 13 MPx, f/2.2, PDAF 2 MPx, hloubka ostrosti 2 MPx, makro přední – 5 MPx

čtečka otisků prstů

3.5mm audio jack, FM Radio

rozměry: 165,2 x 76,4 x 8,9 mm, 190 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou/GLONASS, microUSB

baterie: 5000 mAh + 10W nabíjení

Zdroj: gsmarena.com



Domů » Články » Realme C21 přichází na pulty českých obchodů [aktualizováno]

reklama reklama