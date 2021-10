Pořiďte si zvlhčovač vzduchu Xiaomi Mijia za výhodnou cenu se slevou 72 % na Cafago.com [sponzorovaný článek]

Začíná období topné sezóny a tím pádem také období, kdy se ve vnitřních prostorách budeme stále častěji bojovat se suchým vzduchem jako vedlejším efektem vytápění ústředním topením. Jak je známo, suchý vzduch negativně ovlivňuje správnou vlhkost naší sliznice a přispívá tak k vyššímu riziku výskytu respiračních onemocnění. Jako vhodným řešením může být zvlhčovač vzduchu Xiaomi Mijia.

Připravte se na topnou sezónu se zvlhčovačem vzduchu Xiaomi Mijia

Tento zvlhčovač je vybaven nádrží s objemem 4 L a je vhodným pomocníkem nejen do domácnosti, ale i do kanceláře, nebo do vašeho automobilu. Kromě funkce zvlhčování nabízí i antibakteriální funkci díky uvolňování iontů stříbra. Z hlediska antibakteriální funkce zvlhčovač dosahuje až 99% účinnosti.

Zvlhčovač se také vyznačuje nízkou hlučností, nebude tak problém jej umístit do ložnice, nebo dětského pokoje na noc. Díky zdvojené ochraně je použití zvlhčovače zcela bezpečné. Ochrana zajistí vypnutí přístroje při případné manipulaci, nebo v případě, že dojde k vyprázdnění zásobníku vody.

Technické specifikace zvlhčovače Xiaomi Mijia:

Značka: Xiaomi Mijia

Model: MJJSQ02LX

Barva: Bílá

Materiál: ABS

Typy čističe: Zvlhčovač

Kapacita nádržky na vodu: 4L

Objem zvlhčování: 280 ml/h, 3 režimy zvlhčování

Životnost filtru: 6 – 12 měsíců

Hlučnost: ≤ 38dB

Napájecí napětí: AC 220

Výkonová frekvence: 50Hz

Jmenovitý výkon: 17,5W

Dosah mlhy: ≥ 50cm

Hmotnost: 1,4 Kg

Rozměry: 184,9 x 312,5 mm

Rozměry balení: přibližně 33 x 23 x 23 cm

Hmotnost balení: přibližně 1,7 kg

Pokud vás nabídka na zvlhčovač Xiaomi Mijia zaujala, neváhejte a objednávejte třeba ZDE a to se slevou 72 % za cenu 28,89 EUR s dopravou zdarma z evropského skladu.



